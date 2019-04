Hriňová oslávi 30 rokov, odkedy je mestom

Počas slávnostného zastupiteľstva udelia aj Ceny mesta Hriňová, z toho dve in memoriam, a Ceny primátora mesta.

Hriňová 11. apríla (TASR) - Aj herec Lukáš Latinák a výtvarník Jozef Gertli "Danglár" sú medzi tými, ktorých mesto Hriňová ocení v sobotu 13. apríla počas slávnostného mestského zastupiteľstva pri príležitosti 30. výročia udelenia štatútu mesta. TASR o oslavách informoval primátor mesta Stanislav Horník.



Obaja umelci prežili v tomto podpolianskom meste časť svojho života a samospráva im preto počas osláv udelí čestné občianstvo za šírenie dobrého mena mesta. Počas slávnostného zastupiteľstva udelia okrem toho aj Ceny mesta Hriňová, z toho dve in memoriam, a Ceny primátora mesta.



Ceny mesta Hriňová odovzdajú Jánovi Žilákovi, a to za vedeckú a publikačnú činnosť, za mimoriadny prínos pri zdokumentovaní histórie sklárskej výroby v meste Hriňová, a Imrichovi Balážovi, ktorý v čase udelenia štatútu mesta pôsobil ako predseda miestneho národného výboru, neskôr mestského národného výboru, za celoživotnú prácu a zásluhy o rozvoj mesta Hriňová.



Cena mesta Hriňová in memoriam bude udelená Blažejovi Paprčkovi, najznámejšiemu predstaviteľovi muzikantského rodu Paprčkovcov, a to za mimoriadny prínos pri uchovávaní, šírení a rozvíjaní tradičnej ľudovej kultúry.



Cena mesta Hriňová in memoriam bude udelená aj Emilovi Požgayovi, niekdajšiemu riaditeľovi Podpolianskych strojární v Hriňovej, za celoživotný prínos pre hospodársky rozvoj a zveľaďovanie mesta a za tvorivé výkony pri rozvoji strojárstva v Hriňovej.



Ceny primátora mesta si prevezmú otec a syn, Július a Jaroslav Hazlingerovci, za celoživotnú prácu na rozvoji folklórneho umenia, a Emil Ľupták za prínos pri rozvoji kultúry a hriňovského divadelníctva.



Na záver slávnosti sa s programom Variácie Maťa Báťku predstavia legendy hriňovského humoru, Matúš Báťka, Lukáš Latinák starší, Martin Kopor a Emil Ľupták.



Celý program bude možné sledovať aj v priamom prenose na facebookovej stránke na profile MsKS Hriňová.