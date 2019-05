Hrob I. Sztáray na miestnom cintoríne v Sobranciach obnovili

Premiestnili k nemu aj zreštaurovanú náhrobnú sochu, ktorá sa nachádzala pri rímskokatolíckom Kostole sv. Vavrinca. Na financovaní tejto aktivity sa podieľalo viacero subjektov.

Sobrance 9. mája (TASR) – Hrob s pozostatkami Irmy Sztáray, ktorý sa nachádza na cintoríne v Sobranciach a posledné roky chátral, obnovili. Premiestnili k nemu aj zreštaurovanú náhrobnú sochu, ktorá sa nachádzala pri rímskokatolíckom Kostole sv. Vavrinca. Na financovaní tejto aktivity sa podieľalo viacero subjektov.



Dvorná dáma rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Habsburskej, nazývanej Sissi, je pochovaná v jednom hrobe spolu s ďalšími príslušníkmi spríbuznených šľachtických rodov Sztáray a Török. „Hrobka, respektíve rodinný hrob, je kompletne z kameňa – zo žuly. Zdalo sa nám vhodné voliť ušľachtilý kameň, na hrobe Irmy je drahšia červená žula,“ vysvetlil pre TASR jeden z iniciátorov tejto aktivity dekan rímskokatolíckej farnosti sv. Vavrinca v Sobranciach Ján Švec-Babov s tým, že tvar vymysleli spoločne s Darinou Varcholovou a Ferdinandom Horváthom.



„Pomník vyjadruje rieku života alebo život, ktorý si Irma musela prežiť – to sú biele kamienky, pri rieke sú záchytné body, ktorých sa možno pridŕžať, a nad všetkým vládne kríž, ktorý treba objať. To bolo aj životné krédo Irmy Sztáray,“ ozrejmil. Na toto miesto preložili aj zreštaurovanú náhrobnú sochu z kararského mramoru, ktorá váži 500 kilogramov. Jej kópia sa podľa dekana nachádza v stálej expozícii v Russayovej vile, kde je sprístupnená výstava o dvornej dáme Sissi.



Irma Sztáray sa narodila v júli 1863 v obci Staré v Michalovskom okrese. Cisárovnú sprevádzala na mnohých cestách nielen v Európe v rokoch 1894 až 1898. Bola aj svedkom atentátu a tragického skonu cisárovnej, keďže s ňou bola v ten deň na prechádzke pri Ženevskom jazere. Po jej smrti sa utiahla do dnes už neexistujúceho kaštieľa v Sobranciach, kde zomrela 3. septembra 1940.