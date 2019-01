Hrobku Jozefa Heumanna vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku

Kryptu rodiny Heumannovcov postavili v roku 1903 na hrobe zakladateľa rodu v Prievidzi Jozefa Heumanna, pričom sa v nej nachádzajú pozostatky štyroch členov rodiny.

Prievidza 29. januára (TASR) - V Prievidzi pribudla národná kultúrna pamiatka (NKP). Stala sa ňou hrobka Jozefa Heumanna, zakladateľa potravinárskeho podniku Carpathia.



"V rámci našej občianskej iniciatívy Spolu sme Prievidza sme asi pred jeden a pol rokom predložili Pamiatkovému úradu SR podnet na vyhlásenie hrobky zakladateľa prievidzskej Carpathie, ktorá sa nachádza na bývalom židovskom cintoríne v Prievidzi," načrtol Michal Dobiaš z iniciatívy Spolu sme Prievidza.



Pamiatkový úrad podľa neho posudzoval všetky faktory a posudzovanie trvalo naozaj veľmi dlho, pričom k tomu prebiehalo aj správne konanie, kde sa mali možnosť vyjadriť jednotlivé zainteresované strany. "A v týchto dňoch Pamiatkový úrad SR aj rozhodol a túto hrobku vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku," doplnil.



"Hrobka je architektonicky veľmi zaujímavé dielo a vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku nám jednak umožní túto hrobku opraviť tak, aby ďalej nechátrala. Na druhej strane, myslím si, že je to aj také symbolické pripomenutie si rodín, ktoré v minulosti žili, pracovali v Prievidzi, podieľali sa na tvorbe tohto mesta a ktoré zahynuli alebo ich vyvraždili," skonštatoval Dobiaš.



Iniciatíva plánuje do budúcna hrobku podľa neho upraviť, pričom na túto tému intenzívne rokuje aj s pamiatkarmi, ako i vlastníkom hrobky, ktorým je židovská náboženská obec. "Máme záujem dať vypracovať projekt rekonštrukcie hrobky, na základe ktorého sa chceme uchádzať o príspevok z Ministerstva kultúry SR. Tak ako sa podieľame posledné dva alebo tri roky na rekultivácii židovského cintorína, tak máme úprimný záujem sanovať a opraviť aj túto hrobku. Zvrchu nám zateká, poškodzuje sa vo veľkej miere. Pokiaľ sa nám ju v horizonte dvoch, troch rokov nepodarí opraviť, tak sa nám môže stať, že o túto hrobku by sme aj prišli," dodal.



Pietne miesto stojí na bývalom cintoríne, ktorý slúžil židovskej náboženskej obci v Prievidzi. Táto vznikla v roku 1851, cintorín vybudovali v roku 1853, dodnes pri ňom stojí i dom rozlúčky, z ktorého je dnes autoservis. Nachádza sa tam už len torzo z pôvodných náhrobkov, ktorých tam boli desiatky. Cintorín existoval až do roku 1985, keď bol z úradnej moci zrušený. V roku 1994 bol upravený súčasný stav, zaslúžili sa o to niekdajší členovia židovskej náboženskej obce v Prievidzi.



