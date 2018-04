Hrôzy tábora Auschwitz-Birkenau pripomína výstava v Žiline

Výstava má stálu expozíciu v Centre sv. Maximiliána Kolbeho v poľských Harmežiach pri Osvienčime.

Žilina 26. apríla (TASR) - Diela poľského umelca Mariana Kołodzieja, ktorý ako jeden z mála Židov prežil hrôzy koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, prezentuje na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v Žiline výstava Apokalypsa 20. storočia.



"Výstava vo mne vzbudila dojem až bezútešnosti a strádania. Na druhej strane si uvedomujem, že je aj mementom pre to, čo zažívame v dnešnej dobe. Je nám dobre, možno to často ani nevnímame. Lebo to dobro stále porovnáme s tým, ako nám bolo pred dvoma dňami. Ale zabúdame na časy, ktoré prežívali iní ľudia pred vyše 70 rokmi. Kiež by táto výstava slúžila ako memento pre budúcnosť, aby sa tieto veci nezopakovali," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Podľa Piotra Samereka z Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave sa poľský umelec, výtvarník, divadelný a filmový scénograf, nevracal k tematike života v koncentračnom tábore takmer 50 rokov. "Až začiatkom deväťdesiatych rokov postihnutý ťažkou chorobou, v dôsledku ktorej stratil takmer úplne schopnosť pohybu, vytvoril súbor diel 'Doska pamäti. Labyrinty', ktoré nadväzujú na jeho osobné zážitky z koncentračného tábora. Prostredníctvom slov-obrazov, ktoré tvoria akési fotodosky pamäte o tom, čo prežil a zakúsil v pekle Auschwitzu," uviedol Samerek.



Výstava má stálu expozíciu v Centre sv. Maximiliána Kolbeho v poľských Harmežiach pri Osvienčime. "V kláštore františkánov sa tam nachádzajú originály týchto kresieb. Pretože ich autor chcel, aby sa vrátili k miestu, kde zažil všetky tie veľmi silné dojmy, príbehy. Výstava je novou iniciatívou, na Slovensku začíname. Je to, myslím si, aj pre Slovákov niečo veľmi silné a na druhej strane aj veľmi dostupné. Pretože si veľa ľudí uvedomuje, čo je Auschwitz. Ale ide aj o univerzálny odkaz, k čomu vedie, keď sú práva všetkých ľudí potlačené nenávisťou," dodal Samerek.



Výstava Apokalypsa 20. storočia bude v priestoroch ŽSK do 4. mája, potom bude inštalovaná v Turčianskej knižnici v Martine.