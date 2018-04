Humenné investovalo do opravy strechy domu služieb 169.300 eur

Išlo o financie z vlastného rozpočtu.

Humenné 8. apríla (TASR) – Humenská samospráva investovala do opravy strechy Domu služieb Centrum, ktorý sa nachádza na Námestí slobody, 169.300 eur vrátane DPH. Išlo o financie z vlastného rozpočtu. Pre TASR to uviedla vedúca odboru územného plánovania a výstavby mestského úradu Katarína Ambrózová.



Stavebné práce ukončené v uplynulom týždni realizovala podľa informácií zverejnených na webovej stránke mesta humenská spoločnosť Tesar-Dach, s.r.o. Tá na budove vymenila a zateplila poškodenú strechu, čím sa podľa samosprávy výrazne zníži energetická náročnosť celého objektu.



Ten podľa Ambrózovej postavili v roku 1988. "V minulosti boli na budove vymenené okná, v budúcnosti sa ešte počíta so zateplením obvodových stien v rámci realizácie novej fasády," priblížila. Podľa jej ďalších slov v objekte evidujú 18 nájomných zmlúv.