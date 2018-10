Kandidát na primátora Humenného M. Meričko chce mesto otvoriť ľuďom

Merička podporujú politické strany KDH, OĽaNO, SaS, Spolu-Občianska demokracia, Progresívne Slovensko, Strana občianskej ľavice a Strana práce.

Humenné 1. októbra (TASR) – Kandidát na primátora Humenného Miloš Meričko, ktorého podporujú politické strany KDH, OĽaNO, SaS, Spolu-Občianska demokracia, Progresívne Slovensko, Strana občianskej ľavice a Strana práce, chce mesto otvoriť ľuďom. Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii.



Predvolebný program pripravoval v spolupráci s poslancami po stretnutiach s ľuďmi v uliciach. Má niekoľko okruhov. Medzi prvými je transparentnosť. "Chceme otvoriť ľuďom toto mesto, chceme my byť otvorení," zdôraznil s tým, že chcú, aby mali občania možnosť na mestských zastupiteľstvách či komisiách diskutovať a predniesť svoje názory.



K ďalším jeho prioritám patrí tiež vybudovanie moderného mesta či podpora zamestnanosti. "Aj keď tá miera evidovanej nezamestnanosti v Humennom, tak ako na celom Slovensku, klesá, je treba povedať, že množstvo ľudí odchádza za prácou mimo Humenného," poukázal v tomto smere na to, že v meste za posledné roky nepribudol žiaden významnejší investor, ktorý by ponúkol slušne platené pracovné miesta.



Medzi ďalšie okruhy jeho predvolebného programu patrí sociálna oblasť, rozvoj mesta, infraštruktúra, kultúra, šport či cestovný ruch, ale aj vzdelávanie a mládež. Zaradil k nim tiež životné prostredie, občianske združenia e tretí sektor. Jeho cieľom je, "aby ľudia v tomto meste mali dostatok priestoru pre svoju sebarealizáciu". Za problémové označil medziľudské vzťahy, podľa neho je mesto veľmi polarizované.



Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová, ktorá sa na tlačovej konferencii zúčastnila spolu s ďalšími predstaviteľmi vyššie spomínaných politických strán, uviedla, že v ich hnutí vyznávajú len jeden exekutívny mandát. Podľa nej mesto Humenné potrebuje "človeka, ktorý sa svojmu mestu bude venovať na plný úväzok".



Kandidačné listiny na post primátora mesta Humenné odovzdalo v termíne desať ľudí, z toho sú tri ženy. Ako nezávislí chcú kandidovať štyria uchádzači, ostatní s podporou politických strán. Kandidatúru doteraz okrem Merička ohlásili Peter Pipák, Miroslav Porochnavý, súčasná hlava mesta Jana Vaľová a Miroslava Zajcevová. Mená kandidátov, ktorí boli zaregistrovaní, zatiaľ známe nie sú. Podľa informácií TASR by ich mala Mestská volebná komisia v Humennom zverejniť koncom tohto týždňa.



Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018. Kampaň už beží a skončí sa 48 hodín pred dňom hlasovania.