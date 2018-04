Humenné chce ospravedlnenie od organizátorov miestnych zhromaždení

Odmieta spájanie akýchkoľvek názorov ľudí na sociálnych sieťach o týchto akciách s primátorkou mesta alebo samosprávou.

Humenné 18. apríla (TASR) - Mesto Humenné očakáva ospravedlnenie od organizátorov miestnych zhromaždení Za slušné Slovensko za ich nepravdivé výroky. Odmieta spájanie akýchkoľvek názorov ľudí na sociálnych sieťach o týchto akciách s primátorkou mesta alebo samosprávou. Uvádza sa to vo vyhlásení mesta, ktoré TASR zaslala Mária Míčková z tlačového referátu.



Podľa neho mesto a ani jeho facebookový profil doteraz nikdy neinformovali o žiadnom z týchto zhromaždení. Poukazuje aj na to, že na sociálnych sieťach sú desiatky stránok, ktoré majú vo svojom názve slovo Humenné a mesto nemá žiaden dosah na to, čo uverejňujú. "Potom aj napriek našim upozorneniam tieto klamstvá šírili organizátori pochodov prostredníctvom ďalších médií. Mrzí nás, že na žiadnom zhromaždení Za slušné Slovensko neodznelo ospravedlnenie za to, že nie mesto Humenné, ale jedna zo stránok, ktorá má v názve slovo Humenné, zverejnila hoax," vysvetľuje mesto.



Zároveň verí, že sa organizátori mestu a jeho slušným občanom čo najskôr ospravedlnia "za všetky takéto klamstvá a polopravdy", voči ktorým sa chce brániť. "Nikto predsa nemôže bez akýchkoľvek dôkazov ohovárať a poškodzovať dobré meno mesta Humenné a spochybňovať dôveryhodnosť jeho oficiálnej stránky," uvádza sa ďalej vo vyhlásení. Mesto podľa neho nemá problém s usporadúvaním občianskych mítingov, čo podľa neho potvrdzuje aj to, že im pri organizovaní protestov expresne udelilo potrebné povolenia.



Organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko Prešovského a Košického kraja v tejto súvislosti upozornili, že to, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu (15.4.) v Humennom, sa nieslo v pokojnej atmosfére. "Radi by sme zdôraznili, že ak odznela nejaká kritika, opäť podotýkame, bez akýchkoľvek hrubostí, aj na adresu vedenia samotného mesta, je to tak len na základe mnohých osobných výpovedí samotných Humenčanov. Hodnotiť ich objektivitu síce nie je v našich možnostiach, no je isté, že ak sa akákoľvek skupina občanov vo svojom komunálnom priestore cíti nevypočutá či priam odmietaná pri snahe o svojich problémoch komunikovať a hľadať riešenie, niečo asi smerom k občanom tohto mesta nefunguje správne," uvádza sa v ich oficiálnom stanovisku pre TASR s tým, že je ich povinnosťou na takéto pochybenia poukázať.



"Preto veríme, že ktorýkoľvek z predstaviteľov mesta prijme slová, ktoré na nedeľnom zhromaždení odzneli, ako konštruktívnu kritiku a pokúsi sa nastaviť také spoločenské a kultúrne prostredie v meste, ktoré jeho občanov nebude rozdeľovať, ale spájať," pokračujú organizátori, ktorí zároveň žiadajú primátorku Janu Vaľovú, aby "názory občanov na jej reakcie na organizátorov a účastníkov zhromaždení Za slušné Slovensko neinterpretovala ako útoky na mesto Humenné". Nikto z nich totiž podľa ich slov na mesto neútočil.



"Odborom zodpovedným za vybavenie administratívnych náležitostí chceme vyjadriť vďaku za ich promptnosť vo vybavení všetkého potrebného, a to nielen naposledy v Humennom, ale rovnako tak na všetkých protestoch, ktoré sme robili v mestách Slovenska," uvádzajú organizátori.