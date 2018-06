Žiaci z Humenného sa učili, ako menej zaťažiť prírodu plastami

Na interaktívnom podujatí sa v tomto roku zúčastnilo 85 žiakov. Pracovníčka múzea poznamenala, že ich teší stály záujem zo strany škôl.

Humenné 8. júna (TASR) – Žiaci základných a stredných škôl sa vo Vihorlatskom múzeu v Humennom učili, ako menej zaťažiť životné prostredie plastovým odpadom. Interaktívny vzdelávací cyklus Eko dni tam pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý si verejnosť pripomína 5. júna, pripravili po tretí raz.



"Snažíme sa pozvať zaujímavých hostí. Väčšinou spolupracujeme s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR. Títo naši odborní garanti prezentovali žiakom krásy nášho regiónu, potrebu druhovej i územnej ochrany," vysvetlila pre TASR Zuzana Andrejčáková z prírodovedného oddelenia múzea. Venovali sa tiež téme, ktorá je ústrednou aj pre Svetový deň životného prostredia v tomto roku, a to sú plasty.



"Zamerali sme sa na plastové výrobky na jedno použitie. Vysvetlili sme si ich výhody i nevýhody a ako by sa dali z našich životov vylúčiť. Aké sú alternatívy trvácne, prečo je lepšie používať výrobky na opakované použitie," spomenula. Žiaci sa podľa nej aktívne zapájali do úloh, ktoré mali pre nich pripravené. "Sami si uvedomovali, že spôsob, akým žijeme, je neúnosný pre našu prírodu. Spoločne sme hľadali možnosti, ako to zmeniť a ako začať od seba," vysvetlila s tým, že im tiež priblížili filozofiu zero waste.



Na interaktívnom podujatí sa v tomto roku zúčastnilo 85 žiakov. Andrejčáková poznamenala, že ich teší stály záujem zo strany škôl. Do múzea v rámci týchto aktivít prichádzajú nielen deti z Humenného, ale aj z blízkych miest a obcí.