Na východ môžu turistov prilákať aj vojnové cintoríny

Základnou myšlienkou projektu je spájať dejinnú minulosť tohto obdobia v rámci jednotlivých európskych krajín a spoločne ju využiť pre rozvoj turistického ruchu.

Humenné 10. júla (TASR) – Klub vojenskej histórie (KVH) Beskydy pripravil na letnú sezónu nové propagačné materiály. Verí, že môžu prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne, priblížil pre TASR Radoslav Turik z KVH Beskydy.



"Propagačné materiály sú výsledkom medzinárodnej spolupráce v rámci projektu Interreg, do ktorej sa zapojili krajiny strednej Európy. Lídrom boli Slovinci, pretože majú jedny z najdlhších skúseností pri využívaní prvej svetovej vojny a pozostatkov z nej na rozvoj turistického ruchu."



"Základnou myšlienkou projektu je spájať dejinnú minulosť tohto obdobia v rámci jednotlivých európskych krajín a spoločne ju využiť pre rozvoj turistického ruchu," povedal. Vznikli tak štyri letáky a dve brožúry. Ako doplnil Turik, v Slovinsku je bežné vidieť autobusy plné turistov smerovať k pamiatkam súvisiacim s dejinnými udalosťami prvej svetovej vojny.



"Výrava (okres Medzilaborce) bola významným bojiskom takzvanej Veľkonočnej bitky na prelome marca a apríla 1915. Náučný chodník tam bol naším prvým zrealizovaným. Druhým naším projektom bolo vybudovanie zvonice na vrchu Skory pri obci Hostovice (okres Snina)."



"Je to jedno z mála miest na území Slovenska, kde bojovali slovenskí vojaci rakúsko-uhorskej armády. Tretím miestom je pomníček na Vrchu Kaštielik, ktorému sa hovorí aj Smrtná hora alebo Hora smrti. Leží nad obcou Nižná Polianka (okres Bardejov), kde náš architekt navrhol naozaj zaujímavý pomník. Je to miesto, ktoré by mohlo zaujímať turistov z mnohých krajín."



"Štvrtým ukončeným náučným chodníkom je najväčší vojnový cintorín z prvej svetovej vojny na východnom Slovensku, Veľkrop (okres Stropkov), s úpravou ktorého sme sa trápili osem rokov," opísal miesta propagované letákmi Turik.



Brožúry obsahujú popisy bojov, spomienky a historické fotografie. Podľa Turika sú vhodné aj ako edukačný materiál.



„Mesto a vojna je rozdelená do šiestich častí a snaží sa vystihnúť, ako prvá svetová vojna zasiahla šesť miest, dnes centier šiestich okresov Prešovského kraja. Hory a vojna sa zaoberá priebehom bojov v našom karpatskom priestore. Akým spôsobom bola vojna u nás iná oproti západnému frontu alebo v rovinách Haliče. Nepriateľ totiž niekedy nebol tým najväčším nepriateľom," priblížil Turik ich obsah.



Letáky a brožúry majú jednotný dizajn, červenú farbu a logo prevzaté od slovinskej organizácie Puty miru, Chodníky mieru. Turik verí, že takýmto spôsobom dokážu na pamiatky súvisiace s prvou svetovou vojnou upozorniť turistu zaujímajúceho sa o toto dejinné obdobie, nech už je z ktorejkoľvek európskej krajiny, na prvý pohľad.



Propagačné materiály chce KVH Beskydy distribuovať priamo po obciach, kde jednotlivé náučné chodníky začínajú, v informačných centrách predmetných okresných miest, ale aj na iných miestach, kde ich budú môcť turisti zastihnúť.