O post primátora Humenného sa uchádza desať kandidátov

Humenné 9. októbra (TASR) – O funkciu primátora Humenného sa uchádza desať kandidátov. V dvoch volebných obvodoch sa bude voliť spolu 24 poslancov, dokopy kandiduje 133 ľudí. Informácie o zaregistrovaných kandidátoch zverejnilo mesto na svojej webovej stránke.



Na post primátora Humenného kandidujú Peter Grundza (Strana moderného Slovenska), Miloš Meričko (OĽaNO, KHD, SaS, Strana občianskej ľavice, Strana práce, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia), Peter Pipák (SNS), súčasná primátorka Jana Vaľová (Smer - SD, Most - Híd, Strana zelených Slovenska), Slavěna Vorobelová (Národná koalícia), Richard Žolna (Európska demokratická strana) a ako nezávislí kandidáti Michal Paraska, Miroslav Porochnavý, Vladimír Ragan a Miroslava Zajcevová.



V oboch volebných obvodoch si Humenčania zvolia po 12 poslancov do mestského zastupiteľstva. V prvom volebnom obvode je zaregistrovaných 58 kandidátov a v druhom 75. Mesto Humenné má približne 32.950 obyvateľov.



Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra.