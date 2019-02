Humenné plánuje výstavbu novej bytovky, vniknúť by v nej malo 38 bytov

Projektovú dokumentáciu na investičnú akciu mesto zdedilo po bývalom vedení, uskutočnila sa už aj verejná súťaž na zhotoviteľa.

Humenné 8. februára (TASR) – Humenskí poslanci podporili investičný zámer výstavby novej bytovky, ktorá by sa mala realizovať na Sídlisku pod Sokolejom. Vzniknúť by v nej malo 38 bytov.



Projektovú dokumentáciu na investičnú akciu mesto zdedilo po bývalom vedení, uskutočnila sa už aj verejná súťaž na zhotoviteľa. V novopostavenom päťpodlažnom objekte by malo vzniknúť po desať jedno- a trojizbových bytov a 18 dvojizbových bytov. Vo všetkých jednotkách, okrem dvoch na prízemí, je naplánovaný balkón. Obyvatelia budú mať k dispozícii dva vchody a rovnaký počet výťahov.



Ako poslancov na poslednom zastupiteľstve informoval vedúci odboru výstavby na Mestskom úrade v Humennom Marián Šalata, bytovka bude napojená na centrálny rozvod tepla. Pokračoval, že jej vlastnosti budú spĺňať najvyššiu triedu, pokiaľ ide o zateplenie a energetickú náročnosť. "Súčasťou výstavby bude vybudovanie 48 parkovacích miest s výjazdom na ulicu SNP," konkretizoval Šalata s tým, že realizovať budú tiež vodovodnú, kanalizačnú a elektrickú prípojku, chodníky v okolí objektu, verejné osvetlenie, telekomunikačný rozvod a sadové vegetačné úpravy.



Vedúci odboru ozrejmil, že na výstavbu bytového domu je zazmluvnená suma približne 1,96 milióna eur. "Financuje sa to tak, že 35 percent bude predstavovať nenávratná dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR a zvyšok bude tvoriť úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania so splatnosťou 30 rokov s jednopercentnou úrokovou sadzbou," vyčíslil Šalata s tým, že žiadosť je potrebné podať do konca februára tohto roka. Za úver sa v prípade schválenia bude treba zaručiť 1,3-násobkom jeho sumy. Vyčlenili na to objekt zimného štadióna, ktorého hodnota predstavuje približne 3,6 milióna eur.



Na financovanie technickej infraštruktúry je podľa vedúceho odboru zazmluvnených 224.400 eur. Z tejto sumy by malo mesto v prípade úspešnosti dostať nenávratnú dotáciu na vodovod, kanalizáciu a odstavné plochy (cca 37.500 eur), zvyšok bude platiť z vlastných peňazí.



Na obavy z vlhkosti, ktoré zazneli zo strany poslancov, reagoval Šalata tým, že celá stavba bytovky bude založená na pilótach. "Úroveň nula bude 80 centimetrov nad terénom. To by už malo byť postačujúce," povedal s tým, že sa počíta aj s izoláciou proti vlhkosti.