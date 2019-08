Humenné po viac ako desaťročí postaví nový bytový dom, stáť má do roka

V päťpodlažnom bytovom dome vznikne 38 bytových jednotiek. Z nich bude desať bytov jednoizbových, 18 dvojizbových a desať trojizbových.

Humenné 16. augusta (TASR) – Mesto po viac ako desiatich rokoch realizuje výstavbu bytového domu. Na Sídlisku pod Sokolejom v Humennom ju v piatok slávnostne začal primátor mesta Miloš Meričko a zástupca realizačnej stavebnej firmy. Hotová by mala byť do roka, ako o tom TASR informoval Meričko.



V päťpodlažnom bytovom dome vznikne 38 bytových jednotiek. Z nich bude desať bytov jednoizbových, 18 dvojizbových a desať trojizbových. Budú sa tam nachádzať aj spoločné priestory, pivnice a technické zázemie. "Okrem samotnej bytovky, ktorá bude mať aj energetický certifikát - bude spadať, čo sa týka energetickej úspornosti, do kategórie A1 - bude aj priľahlá technická infraštruktúra. To znamená 43 parkovacích miest, mobiliár, chodníky, lavičky, zeleň," doplnil Meričko s tým, že bytový dom bude napojený kanalizačnou jednotkou na existujúcu verejnú kanalizáciu.



Stavba bude mať podľa informácií mestského úradu (MsÚ) pôdorysný tvar obdĺžnika s plochou strechou a celkovou podlažnou plochou 2430 štvorcových metrov. Nosnú časť objektu bude tvoriť obvodové a nosné murivo na betónových základoch, ktoré budú podľa zástupcu zhotoviteľa 80 centimetrov nad zemou. Dôvodom zvýšenia stavby je vlhkosť podložia.



Výstavbu bude realizovať spoločnosť Swietelsky – Slovakia podľa zmluvy o diele za 2.182.800 eur. Financovaná bude z troch zdrojov. Mesto Humenné na ňu od Štátneho fondu rozvoja bývania získalo príspevok vo výške 1.277.830 eur, od ministerstva dopravy a výstavby na obstarávanie nájomných bytov 688.060 eur a na technickú infraštruktúru 33.570 eur. Vlastné prostriedky mesta na realizáciu stavby predstavujú sumu 190.000 eur.



Na území mesta je 702 mestských nájomných bytov. MsÚ v súčasnosti eviduje 83 žiadostí o pridelenie nájomného bývania.