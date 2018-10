Pôrodnica v Humennom chystá pre budúce mamičky stretnutia s primárom

Realizovať ich budú raz mesačne, to najbližšie sa uskutoční v utorok (2.10.) o 14. h na prvom poschodí gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v jedálni na šestonedelí.

Humenné 1. októbra (TASR) – Humenská pôrodnica pripravuje pre budúce mamičky pravidelné stretnutia s primárom, v rámci ktorých budú mať možnosť pozrieť si jej priestory. Realizovať ich budú raz mesačne, to najbližšie sa uskutoční v utorok (2.10.) o 14. h na prvom poschodí gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v jedálni na šestonedelí. Informovala o tom Jana Fedáková zo siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú patrí aj tá v Humennom.



"Viacero mamičiek nemá dostatok informácií o samotnom pôrode, možnostiach, ktoré nemocnica ponúka, nepozná priestory pôrodnice a personál. Aj to prispieva k obavám z príchodu dieťatka na svet, ktoré mamičky majú. Na týchto stretnutiach im chceme preto pomôcť odbúrať stres," vysvetlil primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice Ladislav Hamadej s tým, že mamičky sa môžu opýtať na čokoľvek, tiež sa môžu zoznámiť s personálom, ktorý sa o nich bude starať a zároveň majú príležitosť pozrieť si priestory.



Nemocnica plánuje neformálne stretnutia s primárom organizovať každý prvý utorok v mesiaci. Prvé z nich sa podľa Fedákovej uskutočnilo už v septembri a zavítalo naň približne 20 záujemcov. Ako ďalej uviedla, budúce mamičky si môžu v humenskej nemocnici naplánovať svoj pôrod do detailov a podľa svojich predstáv. "Minulý rok si individuálny pôrodný plán vytváralo 25 rodičiek," spomenula s tým, že pred pôrodom môžu absolvovať tiež psychofyzickú prípravu. "Vlani sa na nej zúčastnilo 37 mamičiek," doplnila.



Počas minulého roka prišlo v humenskej pôrodnici na svet 548 detí. Osem mamičiek si domov odnieslo dvojčatá. Chlapcov sa tam narodilo 292, dievčat 256.