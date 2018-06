Na primátora Humenného bude kandidovať mestský poslanec Miloš Meričko

Jeho kandidatúru podporili politické strany KDH, OĽaNO, Sme rodina, Spolu, Strana občianskej ľavice či Strana práce.

Humenné 2. júna (TASR) - O post primátor mesta Humenné sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať mestský poslanec, občiansky aktivista a ekonóm Miloš Meričko. Ohlásil to v sobotu v Humennom. Ako povedal, kandidatúru zvážil najmä po tom, čo ho začalo oslovovať na ulici čím ďalej, tým viac ľudí rôznych sociálnych a vekových kategórií.



"Po uvážení všetkých možností, ako môžem viac prispieť k zlepšeniu života v našom meste, som sa rozhodol. Chcem sa uchádzať o post primátora mesta Humenné. Mesta, v ktorom som sa narodil, v ktorom žijem a ktoré mám rád. Poznám problémy tunajších ľudí a verím, že mám množstvo nápadov a skúseností, ako by som mohol Humennému pomôcť," uviedol Meričko.



Jeho kandidatúru podporili politické strany KDH, OĽaNO, Sme rodina, Spolu, Strana občianskej ľavice či Strana práce. Podpora ďalších politických strán sa má podľa jeho slov potvrdiť najbližšie dni.



"Kampaň bude transparentná a nebude stáť desaťtisíce eur. Chcem byť primátor, ktorý bude robiť pre ľudí, nie pre oligarchov a veľkopodnikateľov, preto nebudem prijímať žiadne veľké dary od ľudí, ktorí by to mohli neskôr zneužiť," povedal Meričko s tým, že si zriadi transparentný účet.



Ako opozičný poslanec organizoval Meričko so svojimi kolegami verejné zhromaždenia, podujatia pre deti a rodiny či pre milovníkov histórie. Zaoberal sa eurofondami, čo chce aj využiť v prospech mesta. Dňom ohlásenia kandidatúry chce začať intenzívnu diskusiu s občanmi mesta o problémoch a o nových výzvach.