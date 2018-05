Samospráva v Humennom zrevitalizuje parčík pri Valaškovciach

V budúcnosti má záujem rekonštruovať aj tamojší rovnomenný most.

Humenné 28. mája (TASR) - Humenská samospráva začala s revitalizáciou parčíka pri miestnej časti Valaškovce. V budúcnosti má záujem rekonštruovať aj tamojší rovnomenný most.



Práce zrealizujú stavebná firma BSV-STAV a spoločnosť s oprávnením na elektroinštalačné práce a verejné osvetlenie KEZ. V rámci revitalizácie vybudujú nový chodník, upravia tiež okolie tamojšieho kríža. "Okrem toho tam budú namontované nové parkové osvetlenie, lavičky a zrealizuje sa aj nová výsadba," informovala Michaela Dochánová z radnice.



Podľa jej ďalších slov sa navyše upraví a presunie bližšie k Čapajevovej ulici tamojší priechod pre chodcov na ceste prvej triedy, ktorý bude osvetlený. "Dlhé roky užívaný priechod v križovatke mosta cez Laborec a ulice Sninskej spôsoboval šoférom a chodcom nemalé ťažkosti a často bol miestom dopravných kolízií. Z toho dôvodu v spolupráci s dopravným inšpektorátom a Slovenskou správou ciest sa jeho umiestnenie presunie o niekoľko metrov ďalej," priblížila zmeny v doprave.



Poznamenala, že v budúcnosti má humenská radnica záujem riešiť aj celkový výzor Valaškovského mosta v súčinnosti s pamiatkarmi. "Odstránil by sa súčasný asfaltový kryt, ktorý bol na moste použitý z dôvodu jeho využívania automobilovou dopravou kedysi v minulosti, kým sa nevybudoval nový most cez rieku Laborec. Spomínaný asfalt by sa nahradil dlažbou, čím by sa výrazne vylepšil architektonický vzhľad mosta," vysvetlila Dochánová.



Valaškovce boli kedysi samostatnou obcou. V roku 1937 však boli jej obyvatelia nútení sa presťahovať z dôvodu vytvorenia vojenského obvodu. Časť z nich sa usídlila v Humennom, v lokalite kedysi nazývanej Za vodou. Aj v súčasnosti túto časť mesta miestni poznajú práve pod týmto názvom. "Vytyčujú ju ulice Sninská smerom k Podskalke, Valaškovská, Čapajevova a Čulenova. Okrem toho susedí so sídliskom Pod Sokolejom a riekou Laborec," spomenula Dochánová.