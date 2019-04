Pracoval s Pink Floyd i Oasis. V rodnom Humennom ho čakalo prekvapenie

Vlado Meller má v súčasnosti jedno z najlepších zvukových štúdií v Amerike. Z prijatia v rodnom meste bol dojatý.

Humenné 3. apríla (TASR) – Vlado Meller bol z prijatia v rodnom Humennom dojatý. Takéto prekvapenie od organizátorov medzinárodnej súťaže Film Music Contest, ktorá prebieha v Košiciach, podľa vlastných slov nečakal. Meller ako jeden z najlepších amerických masteringových inžinierov je predsedom jej poroty.



V priestoroch humenského kaštieľa si z rúk primátora mesta Miloša Merička prevzal ďakovný list a vrátil sa späť do detstva, ktorého časť v metropole horného Zemplína prežil. Počas odovzdávania Meller uviedol, že na jeho stenách visí veľa zlatých platní a Humenné bude mať medzi nimi svoje miesto. Označil toto stretnutie za najlepší darček v živote. „Som veľmi šťastný, že som sa mohol dostať do Humenného. To bolo úplné prekvapenie,“ uviedol pre novinárov.



Aj napriek tomu, že sa odtiaľ odsťahoval s rodičmi do Košíc, keď mal tri roky, má na toto mesto pekné spomienky, pretože ho sem občas brávali. „Viem o parku, hlavnej ulici, pamätal som sa trošku na starú stanicu,“ poznamenal. Spomína si aj na dom na Štúrovej ulici, kde pár rokov vyrastal. „Viem, že moja spálňa bola pri okne, ktoré smerovalo do ulice,“ uviedol s tým, že v blízkosti bola nemocnica. Pamätá si tiež na to, ako ho rodičia peši vodievali do škôlky, ktorá bola neďaleko.



Na Slovensko prichádzal za rodičmi i sestrou, ktorí už ale nežijú. Do Humenného nechodieval, keďže tu nikoho nepozná. „Som sa sem chcel vždy prísť pozrieť, lebo tu som sa narodil, a to nikdy nevyjde z hlavy,“ uviedol s tým, že vždy, keď v Amerike potrebuje niečo vybaviť, musí sa preukázať rodným listom a každý sa ho vtedy pýta, kde je Humenné.



Pozvanie predsedať porote v medzinárodnej súťaži prijal od Vlada Železňáka st., ktorý je tiež rodákom z Humenného. Pricestovať na Slovensko mala v pláne aj jeho manželka, nakoniec si to však rozmyslela. „Keby prišla, plakala by so mnou,“ povedal ešte počas ceremoniálu. „Teraz, čo som tu prežil, tak asi prídem aj s deťmi sem,“ poznamenal už v rozhovore s novinármi.



Vlado Meller emigroval v čase, keď začal študovať v treťom ročníku na univerzite v Prahe. Za hranicami skončil bez znalosti jazykov. Ako vyštudovaný elektrotechnik však začal v 70. rokoch pracovať v newyorských štúdiách.



Pracoval napríklad na albumoch Pink Floyd, jeho priezvisko sa objavilo na platniach skupín Oasis, Red Hot Chili Peppers, Metallica, ale aj Linkin Park či u Michaela Jacksona a mnohých ďalších. V súčasnosti má jedno z najlepších zvukových štúdií v Amerike. Získal dve ceny Grammy. Pracoval so slovenskou skupinou Nocadeň i spevákom Petrom Lipom.