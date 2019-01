V Humennom ocenia športovcov roka

Cenu za rozvoj a podporu športu odsúhlasili pre jediného navrhnutého, a to Petra Tokoša, ktorý podporoval najmä tenis a venoval sa mu ako mládežnícky tréner, a tiež ako funkcionár.

Humenné 30. januára (TASR) – Humenské zastupiteľstvo v stredu schválilo športové ocenenia za rok 2018. V troch kategóriách ich udelia siedmim osobám. Ceny sa budú odovzdávať na slávnostnom akte, termín ktorého určí samospráva.



Poslanci v tajnom hlasovaní na Cenu športovca roka vybrali z ôsmich navrhnutých ľudí troch. Prvým z nich je Martin Balogáč, ktorý sa venuje hokejbalu. Vlani na majstrovstvách sveta juniorov v tomto športe získal prvé miesto. Ďalšou ocenenou bude kickboxerka Dominika Karchová, ktorá momentálne patrí k najlepším športovcom v Slovenskom zväze kickboxu a je nominovaná na Majstrovstvá sveta v Turecku 2019 a univerzitné hry v Záhrebe. Tretím oceneným bude tenista Samuel Puškár, ktorý je reprezentantom Slovenska v tomto športe v kategórii juniorov a zároveň členom Národného tenisového centra v Bratislave. Slovenský tenisový zväz ho vlani vyhlásil za tenisového Juniora roka 2018. Návrhy na ocenenie Športový kolektív roka neboli podané. Vyplýva to zo schváleného materiálu.



Cenu za rozvoj a podporu športu odsúhlasili pre jediného navrhnutého, a to Petra Tokoša, ktorý podporoval najmä tenis a venoval sa mu ako mládežnícky tréner, a tiež ako funkcionár. "V mládežníckej organizácii Chemlonu Humenné organizoval športové a turistické podujatia. V rokoch 1982 až 1984 inicioval výstavbu šiestich tenisových ihrísk pod nadjazdom, na ktorej sa aj aktívne podieľal," uvádza sa v dokumente. Okrem iného sa zaslúžil aj o realizáciu tenisového areálu na Chemlonskej ulici. "Od roku 1984 je členom Rady Slovenského tenisového zväzu (STZ), ktorý ho v roku 2010 ocenil Cenou za rozvoj tenisu na Slovensku," píše sa v materiáli.



Cenu primátora mesta za rozvoj športu a reprezentáciu Humenného udelí Miloš Meričko Stanislavovi Rehúšovi in memoriam, ktorý bol dlhoročným predsedom správnej rady Volejbalového klubu Chemes Humenné a "pod jeho vedením klub dosiahol vynikajúce výsledky a významne zviditeľnil mesto Humenné". Druhým oceneným bude Martin Bercel, ktorý sa celý život venuje atletike. "Ako atlét dosahoval úspechy v troch atletických disciplínach a počas trénerskej kariéry vyhľadáva nové talenty a jeho zverenci získali 27 titulov majstra Slovenska," priblížil primátor, ktorý ocení tiež Milana Sroka. Ten sa podľa jeho slov športu v meste venuje aktívne od roku 1972.