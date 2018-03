Hvezdáreň v Sobotišti ožila, prednášala aj medailistka z olympiády

V posledných štyroch ročníkoch sa stalo samozrejmosťou, že prednášky svojim rovesníkom prednášajú študenti.

Sobotište 18. marca (TASR) – V obci Sobotište v okrese Senica sa uskutočnil už 24. ročník Dňa astronómie. V posledných štyroch ročníkoch sa stalo samozrejmosťou, že prednášky svojim rovesníkom prednášajú študenti.



Pôvodne vznikla táto akcia ako Deň planetárií v Taliansku, ale na Slovensku planetárií nie je veľa a tak to v Sobotišti poňali ako Deň astronómie. „Pred štyrmi rokmi sme dostali nápad a oslovili sme študentov v krúžku astronómie, aby sa zhostili týchto prezentácií. Ukázalo sa to ako veľmi dobrý krok. Študenti sa k tomu postavili veľmi profesionálne. Každý z nich sa dôsledne pripravil, okrem obsahu pridal aj kvalitnú obrazovú prezentáciu,“ uviedol Svetozár Štefeček zo senického gymnázia, ktorý v Sobotišti vedie astronomický krúžok.



Jednou z prednášajúcich bola aj maturantka Jana Švrčková, ktorá už zbiera úspechy v oblasti astronómie aj na medzinárodnom poli. Je dvojnásobnou držiteľkou bronzovej medaily na medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky. V roku 2016 ju získala v Indii a minulý rok v Thajsku. „Prednášať pre iných je zaujímavá skúsenosť. Mňa baví nielen prijímať, ale aj odovzdávať informácie. Nie je to prvýkrát, čo prednášam. Zvyknem viesť exkurzie, ktoré zavítajú do našej hvezdárne. Dá sa povedať, že už som na túto úlohu zvyknutá,“ vyjadrila sa pre TASR mladá astronómka.



V Sobotišti tak prirodzene vyrastá nová generácia astronómov. „Vždy som mal sen, že okrem študentov, ktorých mám v škole, budem mať aj nástupcov v tejto najkrajšej prírodnej vede. Janka Švrčková alebo aj ďalší astronómovia, aj keď to možno nebudú robiť profesionálne, ale budú to mať ako koníčka, ktorý je na celý život,“ uviedol Štefeček.



Malá obec sa okrem planetária či Habánskeho dvora môže popýšiť aj ďalšou vzácnosťou. Po orbite lieta planéta s názvom Sobotište. „Táto planétka obieha medzi Marsom a Jupiterom v hlavnom páse. Jej označenie je 26401 Sobotište. Objavil ju v observatóriu v Ondřejove pri Prahe slovenský astronóm Peter Kušnirák. Vzhľadom na aktívnu prácu sobotištských astronómov pri popularizácii astronómie ju venoval našej obci v roku 2001 pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci,“ doplnil pre TASR Štefeček.