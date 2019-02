FOTO: Hvezdáreň v Sobotišti vychovala olympijskú víťazku

Na snímke hvezdáreň v Sobotišti, ktorá sa nachádza v areáli školy. Je najstaršou hvezdárňou na Slovensku, ktorá stojí pri základnej škole. V Sobotišti 16. februára 2019. Foto: TASR/Vladimír Miček

V obci prerábajú nevyužívanú školskú budovu na byty

V Sobotišti v okrese Senica žije približne 1500 obyvateľov. O bývanie v obci je veľký záujem, a aj preto sa nevyužívaná školská budova prerába na bytový dom. V Sobotišti 16. februára 2019. Foto: TASR/Vladimír Miček

Obec zrekonštruuje habánsky mlyn



V Sobotišti v okrese Senica žije približne 1500 obyvateľov. Mestský úrad sídli v Nyáryovskom kaštieli, v ktorom sa nachádza aj múzeum, knižnica, obecný úrad a obradná sieň. V Sobotišti 16. februára 2019. Foto: TASR/Vladimír Miček

Sobotište 16. februára (TASR) – Obec Sobotište v okrese Senica sa môže pochváliť vlastnou planétou a hvezdárňou. Vo hvezdárni si vychovali aj zlatú medailistku z astronomickej olympiády. TASR o tom informoval Svetozár Štefeček, ktorý v obci vedie astronomický krúžok.uviedol Štefeček.dodal Štefeček.Astronomický krúžok v Sobotišti, ktorý pri hvezdárni funguje, má výborné meno nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Odchovankyňa tohto krúžku Jana Švrčková tento rok získala zlatú medailu na astronomickej olympiáde v Číne. Na 12. medzinárodnej olympiáde v Pekingu získala prvé miesto. Pre mladú astronómku to už bolo tretie vystúpenie na medzinárodnej olympiáde a vždy z toho bola medaila.uviedol Štefeček.Malá obec sa okrem planetária môže popýšiť aj ďalšou vzácnosťou. Po orbite lieta planéta s názvom Sobotište.doplnil pre TASR Štefeček.V Sobotišti v okrese Senica prerábajú nevyužívané priestory základnej školy na bytové jednotky. Už tento rok by ich mal súkromný investor dokončiť pätnásť. TASR o tom informoval starosta Dušan Horňák.V obci majú budovu základnej školy, ktorá kapacitne prevyšuje záujem. Kapacita umožňuje prijať približne 200 žiakov, súčasná obsadenosť je 138 chlapcov a dievčat.priblížil starosta obce.V roku 2014 sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že nevyužívaného pavilónu vzniknú nájomné byty." uviedol Horňák.Aby budova nechátrala, zastupiteľstvo sa rozhodlo odpredať ju. Záujemca nevyužívaný pavilón odkúpil a získal ju do vlastníctva s rovnakým zámerom výstavby bytov, aký mala predtým obec.doplnil Horňák.Bytový dom by mal byť dokončený už v tomto roku a prví nájomníci by sa mohli nasťahovať ešte v roku 2019.naznačil ďalší vývoj starosta.V Sobotišti je okrem bytov záujem aj o individuálnu bytovú výstavbu. Obec má vypracovanú štúdiu na výstavbu 46 rodinných domov.doplnil Horňák.Obec Sobotište v okrese Senica získala finančné prostriedky z programu Interreg 5A SR – ČR na opravu habánskeho mlyna. V súčasnosti je rozbehnuté tretie kolo výberového konania na realizátora rekonštrukčných prác.uviedol starosta obce Dušan Horňák.Víťazný uchádzač by si tak už v marci mohol prebrať stavbu.doplnil pre TASR Horňák.Základy mlynu v Sobotišti a prvotné stavebné prvky pochádzajú zo 16. storočia. Habáni ho dostali do správy od grófa Nyáriho a okolo mlyna vystavali ďalšie stavby, až vznikol habánsky dvor.informovala TASR manažérka projektu Ľubica Kadlec Melišová.Na projekt Po stopách habánov bolo z programu cezhraničnej spolupráce vyčlenených 422.917 eur. V Sobotišti na rekonštrukciu mlyna použijú 263.132 eur, zvyšná suma vo výške 159.785 eur pôjde na rekonštrukciu pece vo Vacenoviciach.doplnil starosta obce Sobotište.Obce si k sebe našli cestu úplne prirodzene, keďže história habánov vo Vacenoviciach a Sobotišti je prepojená.vysvetlila vznik spolupráce medzi obcami starostka obce Vacenovice Jana Bačíková.Habáni prišli na Slovensko z Moravy v 16. storočí. Pochádzajú z Nemecka, odkiaľ museli počas reformácie utiecť. Habáni žili v samostatných sebestačných komúnach – haushabenoch s vlastnou hospodárskou samosprávou. Známi boli svojou remeselníckou zručnosťou, najmä v oblasti keramiky.