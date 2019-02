Jubileum Hviezdoslava oslávili Dolnokubínčania lampiónovým sprievodom

Inšpiráciou pre netradičné podujatie boli zachované správy v dobovej tlači o tom, ako si verejnosť spolu s predstaviteľmi národa uctila jubilanta Hviezdoslava v rokoch 1909 a 1919.

Dolný Kubín 4. februára (TASR) – Ulice Dolného Kubína i Kolonádový most rozžiaril v pondelok podvečer lampiónový sprievod na počesť 170. výročia narodenia slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Inšpiráciou pre netradičné podujatie boli zachované správy v dobovej tlači o tom, ako si verejnosť spolu s predstaviteľmi národa uctila jubilanta Hviezdoslava v rokoch 1909 a 1919.



„Je to presne sto rokov, odkedy sa Dolnokubínčania zišli na tomto námestí, aby zablahoželali Hviezdoslavovi k jeho narodeninám. Predstavitelia mesta mu vtedy zároveň udelili čestné občianstvo a pomenovali po ňom námestie. Rovnaké ako dnes, to bolo aj vtedy, keď mal Hviezdoslav 70 rokov. Aj vtedy bol prítomný Vavro Šrobár, a tiež jeho priateľ lekár Ladislav Nádaši-Jégé,“ uviedol primátor mesta Ján Prílepok.



Podujatie sa začalo pred Mestským kultúrnym strediskom. Odtiaľ sprievod viedli ulicami mesta skauti 53. Zboru Gentiana s fakľami. Historické postavy Šrobára a Nádaši-Jégého stvárnili herci Slovenského komorného divadla Jaroslav Kysel a Tomáš Grega. Podľa odhadov organizátorov bolo v sprievode viac ako päťsto miestnych obyvateľov i hostí. Riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava Mária Jagnešáková uviedla, že ju potešilo, keď videla najmenších účastníkov. „Pretože tí by si mali zachovávať tradície, ctiť a vážiť si takéto významné slovenské osobnosti,“ povedala.



Dodala, že múzeum bude v duchu 170. výročia narodenia Hviezdoslava oslavovať aj počas roka. „Pripravujeme rôzne tematické prednášky pre žiakov a študentov stredných a základných škôl či konferenciu. Určite niečo pripravíme aj s Gymnáziom P. O. Hviezdoslava, ktoré bude mať v tomto roku sté výročie,“ priblížila.



Organizátormi podujatia boli Oravské múzeum, mesto Dolný Kubín a Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.