Pády na svahu i v lese. Horskí záchranári pomáhajú aj na Vianoce

Vysoké Tatry 25. decembra (TASR) - Horskí záchranári v pondelok pomáhali viacerým zraneným turistom vo Vysokých Tatrách. Ako TASR informovalo Operačné stredisko Horskej záchrannej služby (HZS), v pondelok v ranných hodinách boli záchranári HZS slúžiaci na zjazdovke z Lomnického sedla svedkami pádu slovenskej lyžiarky, ktorá si pri dlhom páde privodila vážne poranenia tváre a poranenia horných, dolných končatín.



"Záchranári poskytli pacientke na mieste neodkladné zdravotné ošetrenie a následne požiadali posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe (VZZS ATE) o súčinnosť, ktorá následne pacientku letecky transportovala do popradskej nemocnice," informovali z Operačného strediska HZS.



V obedňajších hodinách požiadal záchranárov HZS o pomoc slovenský turista, ktorý sa pošmykol na zľadovatenom povrchu a po dlhom páde sa sťažoval na bolesti trupu a brucha. Záchranári požiadali aj v tomto prípade o súčinnosť VZZS ATE, ktorá 35-ročnému turistovi poskytla na mieste neodkladné lekárske ošetrenia a následne ho letecky transportovali do Starého Smokovca, kde ho odovzdali posádke RZP na prevoz do nemocnice.



Horská záchranná služba vyzýva turistov, aby boli pri vstupe do vysokohorského prostredia vo všetkých pohoriach Slovenska opatrní, používali zimnú výstroj a výzbroj. Snehová pokrývka je v týchto dňoch zľadovatená a pri pošmyknutí hrozia pády s vážnymi následkami.