Futbalisti PAOK-u Solún v kádri so slovenským reprezentantom Róbertom Makom sa rozlúčili so svojimi divákmi víťazstvom 3:0 nad Plataniasom. Bol to posledný domáci duel sezóny 2017/2018. PAOK obsadil v gréckej lige druhú priečku a vybojoval si účasť v Lige majstrov.