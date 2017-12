Horskí záchranári ratovali v Malej Fatre sedem českých turistov

Turisti nemali so sebou potrebnú zimnú výzbroj - mačky ani čakan.

Žilina 31. decembra (TASR) – Sedem českých turistov zachraňovali príslušníci Horskej záchrannej služby (HZS) v sobotu (30. 12.) podvečer v Malej Fatre. Dvaja sa pošmykli na zľadovatenom teréne pod vrcholom Stoh, piati uviazli za sedlom Bublen.



Ako informovala HZS na svojej webovej stránke, dvaja 21-roční českí turisti sa pošmykli a po 100-metrovom páde po zľadovatenom svahu sa už nedokázali vrátiť späť na turistický chodník.



„Turisti nemali so sebou potrebnú zimnú výzbroj - mačky ani čakan. Našťastie sa nezranili. Na pomoc im odišli dvaja profesionálni a jeden dobrovoľný záchranár HZS. Lokalizovali ich v centrálnom žľabe Stohu. Poskytli im stúpacie železá a odprevadili ich cez Sedlo Medziholie k terénnemu vozidlu HZS, ktorým ich previezli do domu HZS v Štefanovej, kde prečkali noc,“ informuje HZS.







Onedlho požiadali záchranárov HZS o pomoc ďalší piati českí turisti vo veku od 26 až 53 rokov, ktorí boli dezorientovaní, vyčerpaní a podchladení. Na túru sa vybrali ešte o 8.00 hodine z Chaty pod Suchým a smerovali po hrebeni na Chatu pod Chlebom. V okolí Sedla Bublen stratili orientáciu a následne požiadali záchranárov HZS o pomoc. Traja profesionálni a dvaja dobrovoľní záchranári HZS ich lokalizovali za sedlom Bublen. Poskytli im teplé nápoje, rukavice a v ich sprievode pokračovali cez Chrapáky do Vrátnej a následne do miesta ubytovania.