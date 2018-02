Záchranári ich transportovali do údolia, odkiaľ už pokračovali samostatne do ubytovacieho zariadenia.

Demänovská dolina 7. februára (TASR) – Štvorčlenná skupina zahraničných lyžiarov uviazla v horskom teréne Nízkych Tatier po tom, ako stratili orientáciu počas lyžovačky na južnej strane Chopku. Operačné stredisko Horskej záchrannej služby (HZS) informovalo, že žiadosť o pomoc prišla v utorok (6.2.) v podvečerných hodinách.



Zahraniční lyžiari sa stratili v Zadných Derešoch, následne však pokračovali až do Vajskovskej doliny do oblasti Pálenice, kde uviazli. "Záchranári sa k nim dostali za pomoci snežného skútra a transportovali ich do údolia, odkiaľ už pokračovali samostatne do ubytovacieho zariadenia," uvádza sa na stránke HZS.