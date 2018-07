HZS popoludní zasahovala v Malej Fatre pri troch úrazoch i nevoľnosti

Prvá žiadosť o pomoc prišla spod sedla Príslop, kde si 45–ročný muž slovenskej národnosti pádom na turistickom chodníku poranil rameno.



Terchová 24. júla (TASR) – Príslušníci Horskej záchrannej služby (HZS) z Oblastného strediska Malá Fatra zasahovali v utorok popoludní pod Príslopom, Poludňovým Grúňom, na Podžiari i na turistickom chodníku medzi Pálenicou a Tanečnicou. Takmer súčasne prišli požiadavky o pomoc k trom úrazom a nevoľnosti mladého turistu. Horskí záchranári o tom informovali na oficiálnej webovej stránke.



Prvá žiadosť o pomoc prišla spod sedla Príslop, kde si 45–ročný muž slovenskej národnosti pádom na turistickom chodníku poranil rameno. Horskí záchranári mu po príchode poskytli prvú pomoc, končatinu zafixovali a podali analgetiká. Následne turistu sprevádzali k autu HZS, ktorým bol transportovaný do nemocnice v Žiline.



Počas prebiehajúcej záchrannej akcie prišla žiadosť o pomoc zo zeleno značeného chodníka vedúceho od Tanečnice pod Pálenicu. Spadol tam 13–ročný chlapec českej národnosti, pričom sa nešťastne napichol na konár stromu, čím si spôsobil tržnú ranu na nohe. „Na miesto pozemne odišli záchranári HZS a zároveň boli o súčinnosť požiadaní leteckí záchranári zo Žiliny, ktorí z heliportu vo Vrátnej vzali na palubu aj záchranára HZS. V sedle pod Tanečnicou vrtuľník pristál a posádka smerovala oproti záchranárom, ktorí zraneného chlapca už transportovali do sedla,“ uvádza sa na stránke.



Chlapec bol odovzdaný do rúk lekára a po vyšetrení naložený na palubu vrtuľníka a letecky dopravený do nemocnice v Žiline.



Tretia žiadosť o pomoc prišla z turistického chodníka spod Poludňového Grúňa v smere na Chatu na Grúni. Úraz členka si spôsobilo 15–ročné dievča českej národnosti a nedokázalo ďalej samostatne pokračovať. Horskí záchranári jej po príchode na miesto udalosti poskytli prvú pomoc a ošetrenie a za pomoci vozíka ju transportovali k terénnemu autu. Dopravená bola k Domu HZS v Štefanovej, odkiaľ pokračovala na odporúčané zdravotné vyšetrenie v sprievode rodičov.



Počas prebiehajúcich záchranných akcií kontaktovali horských záchranárov aj turisti z Podžiaru. Nachádzal sa tam 11–ročný chlapec slovenskej národnosti, ktorý bol dehydrovaný a pociťoval nevoľnosť. Príslušník HZS mu po príchode poskytol prvú pomoc a chlapca transportoval k Domu HZS, kde bol odovzdaný privolanej posádke RZP.