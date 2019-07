Pre mladú turistku sa skončila túra na nosidlách a v nemocnici

Pacientku nabalili do nosidiel a transportovali k terénnemu vozidlu HZS, ktoré ju dopravilo do domu HZS v Štefanovej.

Terchová 6. júla (TASR) – Horskí záchranári z oblastného strediska Malá Fatra pomáhali 13-ročnému dievčaťu, potrebovalo pomoc počas zostupu zo sedla Medziholie do Štefanovej.



Ako informovala Horská záchranná služba na svojej webovej stránke, dievča pociťovalo silnú nevoľnosť sprevádzanú zvracaním, nebolo schopné dokončiť túru.



Štyria záchranári HZS poskytli turistke predlekársku zdravotnú starostlivosť. Pacientku nabalili do nosidiel a transportovali k terénnemu vozidlu HZS, ktoré ju dopravilo do domu HZS v Štefanovej. Tam ju prevzali lekárski záchranári z Terchovej, ktorí s ňou pokračovali na ďalšie vyšetrenia do žilinskej nemocnice.