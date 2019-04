V Malej Fatre pomáhali uviaznutým aj zablúdeným turistom

O pomoc požiadala dvojica českých turistiek, ktoré zablúdili v oblasti sedla pod Suchým a samostatne už nedokázali nájsť stratený turistický chodník.

Terchová 21. apríla (TASR) – Záchranárov Horskej záchrannej služby Malá Fatra požiadala v sobotu podvečer o pomoc štvorčlenná skupina turistov na žltom turistickom chodníku popod Stoh, ktorý bol ešte pod snehom. HZS o tom informuje na svojej internetovej stránke.



"Turisti nemali so sebou zimný vystroj a boli po celodennej túre natoľko vyčerpaní, že neboli schopní ďalej samostatne pokračovať. Záchranári skupinu, ktorá pozostávala z Egypťana a troch turistiek z Kazachstanu, Arménska a Albánska, na mieste zateplili a poskytli jej teplé nápoje. Následne ju odprevadili cez Medziholie do Štefanovej, kde boli všetci ubytovaní," uviedla HZS.



Po skončení záchrannej akcie požiadala o pomoc dvojica českých turistiek, ktoré zablúdili v oblasti sedla pod Suchým a samostatne už nedokázali nájsť stratený turistický chodník.



"Záchranári ich lokalizovali pomocou GPS v telefóne. Na pomoc im vyrazili dve skupiny záchranárov, prvá dobrovoľná z južnej strany a druhá profesionálna zo severnej strany. Lokalizovali ich aj za pomoci svetelných signálov v kalamitnom poraste. Následne sa spoločne vrátili na turistický chodník, ktorým pokračovali na Chatu na Kľačianskej Magure, kde prečkali do rána," dodala HZS.