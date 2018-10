Vo Veľkej Fatre sa stratil muž z Turian, našli ho horskí záchranári

Údajne dezorientovaný muž, ktorý mal problémy s pohybom, kontaktoval svojho známeho s tým, že stratil orientáciu a blúdi v lese.

Nolčovo 6. októbra (TASR) - V lese vo Veľkej Fatre sa v piatok (5. 10.) stratil 43-ročný muž z Turian. Po nezvestnom pátrali horskí záchranári, ktorých o súčinnosť vo večerných hodinách požiadala polícia. Muža nakoniec našli nad obcou Nolčovo v okrese Martin, informovala v sobotu na svojej internetovej stránke Horská záchranná služba (HZS).



Údajne dezorientovaný muž, ktorý mal problémy s pohybom, kontaktoval svojho známeho s tým, že stratil orientáciu a blúdi v lese. Zároveň sa so žiadosťou o pomoc obrátila na políciu aj matka nezvestného, ktorý sa mal do zotmenia dostaviť domov, čo neurobil. Políciu kontaktoval v tom čase aj správca online kamery, na ktorej bola vo večerných hodinách zachytená osoba, zodpovedajúca popisu hľadaného.



Muž napriek chladnej noci nedisponoval dostatočným vybavením, bol slabo oblečený a pri sebe nemal okrem telefónu iný svetelný zdroj. "Do terénu odišli spolu s ochranárom prírody Národného parku Veľká Fatra štyria záchranári HZS so služobným psom, ktorí začali s pátraním v špecifikovanej lokalite v oblasti pohoria Veľká Fatra nad obcou Nolčovo. Podozrenie, že muž si mohol v členitom skalnom teréne spôsobiť zranenie, sa napokon potvrdilo. Bol nájdený v miestach neďaleko kamery, ktorá ho nasnímala. Pravdepodobne prepadol cez asi 15 metrov vysoký skalný prah," uviedla HZS.



Napriek viacerým tržným ranám na tele, poraneniu kolenného a lakťového kĺbu, podľa horských záchranárov muž neutrpel vážnejšie zranenia a samostatne za ich pomoci zostúpil na blízku zvážnicu ku terénnemu vozidlu. Následne ho transportovali do obce Nolčovo a odovzdali posádke rýchlej zdravotnej pomoci z Martina. "Veľmi dôležitú úlohu zohrala pri pátraní online kamera a rýchle nasadenie záchranárov. Ak by sa pátracia akcia predĺžila, muž by bez potrebného výstroja a zranený chladnú noc nemusel prežiť," skonštatovali horskí záchranári.