VIDEO: Počet zásahov horských záchranárov počas zimnej sezóny stúpol

Ilustračné foto Foto: FOTO pre TASR/Ján Stankovič

Vysoké Tatry 8. júna (TASR) – Počet zásahov Horskej záchrannej služby (HZS) počas uplynulej zimnej sezóny stúpol o šesť percent. Na tlačovej konferencii vo Velickej doline vo Vysokých Tatrách to potvrdil riaditeľ HZS Jozef Janiga.konkretizoval Janiga.Takéto rapídne zvýšenie má podľa neho dopad nielen na personálne zdroje HZS, ale i na financovanie zdravotníckeho materiálu a záchranárskej techniky. Šéf horských záchranárov konštatoval, že počet zásahov každoročne pribúda a podľa všetkého sa to v budúcnosti ani nezmení.“ dodal. Dohromady zaznamenali horskí záchranári za zimnú sezónu 17 smrteľných úrazov.Najviac úrazov v zime bolo na lyžiarskych tratiach, ktoré sú podľa HZS často preplnené. Išlo najmä o zrážky lyžiarov či náraz do prekážok a nezvládnutie rýchlosti na svahu.zdôraznil Janiga. V súvislosti s národnostným zložením zranených lyžiarov a turistov najväčšiu časť tvorili Slováci, a to viac ako polovicu, nasledovali Poliaci a za nimi českí hostia.V súvislosti so záchrannými akciami v horskom teréne Janiga poznamenal, že dohromady zasahovali pri 18 lavínových úrazoch. Odkedy sa čoraz častejšie používajú v teréne rôzne lavínové airbagy a vyhľadávače, tak v niektorých prípadoch horskí záchranári nemajú o lavínovej udalosti žiadne informácie. Keďže sa turisti dokážu dostať z lavíny na povrch, štatistiky sú podľa neho v tejto súvislosti skreslené. Dodal, že ročne padne na území slovenských hôr niekoľko tisíc lavín. Horských záchranárov teda teší, že počet záchranných akcií v takýchto prípadoch je relatívne malý.“ konštatoval šéf HZS.Zimná sezóna bola podľa neho atypická, keďže začala relatívne skoro už koncom októbra a v januári prišlo oteplenie, následkom čoho sa vo vysokohorskom prostredí tvorilo značné množstvo suchých lavín. V marci sa zase ochladilo a prišlo aj dosť veľa snehových zrážok, čo situáciu zastabilizovalo.upozornil Janiga.Dodal, že návštevníci by sa mali v súčasnosti v horskom prostredí pripraviť na letné snehové polia. Zároveň sa môžu stretnúť aj s letnou búrkou, ktorá môže byť veľmi nebezpečná. HZS preto odporúča chodiť na túry veľmi skoro ráno a na obed by sa už mali turisti vrátiť späť do doliny. Turistické chodníky vo vysokohorskom prostredí sú uzavreté ešte týždeň, do 15. júna.