I. Nesrovnal: Dodávateľ údržby musí vyraziť do 30 minút len po pokyne

Kritiku poslancov považuje primátor Bratislavy za politikárčenie. Myslí si, že riešia minulosť a zmluvu z roku 2010, ktorá v tomto roku končí.

Bratislava 12. februára (TASR) – Dodávateľ zimnej údržby v Bratislave spoločnosť A.R.K. technické služby je povinný vyraziť do terénu do 30 minút len v prípade, keď sa vyhodnotí meteorologická situácia tak, že je nutný zimný zásah a mesto naň vydá pokyn. Na pondelkovom brífingu to vyhlásil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Reagoval tak na kritiku niektorých mestských poslancov, podľa ktorých zimná pohotovosť v Bratislave stojí denne viac ako 12.000 eur, no jej dodávateľ ju nevie zabezpečiť tak, ako by mal podľa zmluvy.



Zimná údržba sa v hlavnom meste riadi podľa primátora operačným plánom, ktorý považuje za záväzný dokument. "Podľa neho je jediný časový limit 30 minút, keď mesto vydá pokyn k zásahu zimnej údržby, žiadny taký pokyn ale v piatok 26. januára vydaný nebol," tvrdí Nesrovnal.







V tento deň popoludní totiž poslanci iniciovali simuláciu nevyhnutného výjazdu mechanizmov a ľudí zabezpečujúcich zimnú údržbu. Poslanec Ján Hrčka tvrdí, že podľa zmluvy musí dodávateľ do 30 minút zabezpečiť 55 mechanizmov a rovnaký počet ľudí na výjazd. "Po vyhlásení poplachu však do tejto doby bolo v pohotovosti iba 12 mechanizmov a 12 ľudí, do 120 minút nastúpilo do pohotovosti 44 ľudí. Tým ďalším sa dispečeri podľa vlastných slov nevedeli dovolať," opísal situáciu Hrčka. Ako podotkol, operačný plán zimnej údržby nemôže byť nadradený zmluve a súťažným podmienkam, ktoré sú jej prílohou. "V súťažných podmienkach sa jasne definovalo, že mesto si objedná pohotovosť a počas nej je dodávateľ do 30 minút povinný vyraziť. Tak si nemá potom objednávať pohotovosť a platiť za ňu, keď ju nechce a nekontroluje," tvrdí.



Primátor argumentuje, že mesto kontroluje dodávateľa vtedy, keď sa vydá pokyn k zimnej údržbe. Žiadny pokyn na kontrolu ale 26. januára podľa neho vydaný nebol. "Podľa tejto zmluvy si platí mesto zimnú pohotovosť. Tá sa kontroluje, keď má nastať sneženie, vtedy sa vydá pokyn k zimnej údržbe a ide sa kontrolovať," skonštatoval Nesrovnal. Kritiku poslancov považuje za politikárčenie. Myslí si, že riešia minulosť a zmluvu z roku 2010, ktorá v tomto roku končí. Riešením je podľa primátora založenie vlastného komunálneho podniku, ktorý by mal letnú i zimnú údržbu na starosti. Jeho zriadenie však odhaduje do štyroch rokov. Momentálne mesto pripravuje štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá ukáže, ako čo najefektívnejšie postupovať pri zriaďovaní takéhoto mestského podniku.



A.R.K. technické služby v súvislosti so zisteniami poslancov uviedla, že zimná pohotovosť je priebežne prerušovaná a opätovne vyhlasovaná v závislosti od predpovede počasia vždy na základe pokynov z dispečingu. Zároveň je potrebné rozlišovať medzi čiastočnou alebo plnou pohotovosťou a medzi spomínaným poplachom, ktorý podľa firmy platná zmluva nepozná.



Zimnou údržbou sa bude v pondelok podvečer zaoberať aj mimoriadne mestské zastupiteľstvo.