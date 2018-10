Nesrovnal: Kandidujem ako nezávislý, nie som kandidát Smeru-SD

Nech poviem alebo vyhlásim čokoľvek, akokoľvek hlasno, budú ma niektoré médiá označovať ako kandidáta Smeru, hoci to nie je pravda, povedal pre TASR Nesrovnal.

Bratislava 25. októbra (TASR) – Nie som kandidát Smeru-SD, kandidujem ako nezávislý, rovnako ako pred štyrmi rokmi. Vyhlásil to primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý chce svoj post obhájiť v novembrových komunálnych voľbách. Reagoval tak na štvrtkové slová predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý uviedol, že spolupráca medzi vládou, bratislavským magistrátom a primátorom Nesrovnalom funguje, preto nemá význam, aby v hlavnom meste došlo k prepriahaniu koní.



"Nech poviem alebo vyhlásim čokoľvek, akokoľvek hlasno, budú ma niektoré médiá označovať ako kandidáta Smeru, hoci to nie je pravda," povedal pre TASR Nesrovnal s tým, že zostáva naďalej nezávislým kandidátom a bude sa vo voľbách uchádzať o hlasy všetkých Bratislavčanov.



Primátor však tiež ocenil doterajšiu spoluprácu s vládou. "Je pravda, že vláda si svoje hlavné mesto všimla prvýkrát za 20 rokov. A rovnako sľubujem a garantujem, že budem spolupracovať s akoukoľvek vládou na tom, aby Bratislavu vnímala ako hlavné mesto a venovala jej náležitú pozornosť, pretože to považujem za povinnosť a zodpovednosť primátora," podotkol Nesrovnal.



Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii po rokovaní predsedníctva Smeru-SD pochválil spoluprácu magistrátu a primátora s vládou. "So súčasným primátorom sa nám veľa podarilo," povedal.



Primátorom Bratislavy chce byť v tohtoročných komunálnych voľbách deväť mužov a jedna žena. Medzi nezávislými kandidátmi sú okrem Nesrovnala aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, autor i organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík a súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková.



Na bratislavského primátora kandidujú aj architekt a hudobník Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných strán SPOLU – občianska demokracia a Progresívne Slovensko, advokát Jaroslav Brada, ktorý je kandidátom Strany moderného Slovenska, a s podporou mimoparlamentnej strany NAJ - nezávislosť a jednota i Strany mladých ľudí o hlasy voličov zabojuje Viktor Béreš.



Jediným spoločným kandidátom opozície - OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, NOVA, Zmena zdola a OKS, na primátora Bratislavy je súčasný starosta Vajnôr Ján Mrva. S podporou Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku kandiduje na šéfa bratislavskej samosprávy Andrej Trnovec a s podporou Slovenskej národnej jednoty - strany vlastencov Roman Ruhig.



Komunálne voľby budú v sobotu 10. novembra.