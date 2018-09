I. Nesrovnal: V bikesharingu je Bratislava motiváciou i pre Viedeň

Teší ho názor, že mesto rozbicyklovalo Bratislavu i čísla, ktoré to potvrdzujú.

Bratislava 26. septembra (TASR) – Bratislavský bikesharing inšpiruje i Viedeň. Primátor slovenskej metropoly Ivo Nesrovnal to poznamenal v diskusnej relácii Tablet.TV Hlavné mesto, keď tlmočil reakciu primátora Viedne Michaela Ludwiga počas nedávnej návštevy Bratislavy.



"Keď som mu hovoril o plánoch, že chceme bikesharing zapojiť do systému integrovanej dopravy, aby na električenku mohli cestujúci využívať aj zdieľané bicykle, priznal, že toto vo Viedni nemajú. A že pošle ľudí, aby sa o tom dozvedeli viac," spresnil Nesrovnal.



Teší ho názor, že mesto "rozbicyklovalo" Bratislavu i čísla, ktoré to potvrdzujú. "Zaznamenali sme okolo 14.000 registrácií záujemcov o bikesharing a približne 18.000 jázd," informoval. "Bicykle sú všade, možno ich vidieť aj o polnoci," poznamenal.







Podľa jeho ďalších slov je súčasná pilotná fáza vkladom do riešenia dopravy v meste i budovania cyklotrás. "Práve tým, že máme možnosť sledovať pohyb cyklistov, môžeme lepšie do budúcnosti plánovať aj trasovanie cyklotrás," naznačil. Rovnako podľa monitoringu využívania bicyklov v jednotlivých dokovacích staniciach bude možné umiestniť tieto stanice tam, kde ich používatelia najviac potrebujú. "Sú mobilné, preto ich vieme premiestniť a vylepšiť túto sieť podľa nárokov a potrieb cyklistov," uviedol Nesrovnal. Za veľmi cennú považuje aj spätnú väzbu, ktorú mesto dostáva od používateľov. "Jedným z výborných nápadov bolo, aby sme na bicykle upevňovali mapky, toto sa začne realizovať," informoval.



Počet bicyklov pomaly stúpa, na jar by podľa jeho slov mal dosiahnuť plánovaných 750, ktoré budú rozmiestnené na 90 dokovacích staniciach. Teší ho záujem o bikesharing, no na druhej strane ho mrzia vandalské činy, ktorých obeťou sa stali bicykle. Uistil, že mestskej polícii vydal pokyn, aby sa na dokovacie stanice a bicykle špeciálne zamerala. "To aj robí, no vyzývam aj občanov, aby v prípade, že sú svedkom vandalských činov, pomohli identifikovať páchateľov. Robíme to pre seba, je to náš spoločný majetok," zdôraznil.