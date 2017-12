I. Nesrovnal: V Bratislave nás v tomto roku čaká ešte veľa práce

Primátor hlavného mesta je rád, že do ulíc mesta prišli osláviť príchod nového roka tisícky ľudí.

Bratislava 1. januára (TASR) – Podľa primátora Bratislavy Iva Nesrovnala má hlavné mesto za sebou úspešný rok 2017. Ako poznamenal počas brífingu po ohňostroji nad Dunajom, je rád, že do ulíc mesta prišli osláviť príchod nového roka tisícky ľudí.



"Jazdíme po opravených cestách, vozíme sa novými električkami, autobusmi, máme nové verejné priestranstvá, sme v dobrej finančnej kondícii," povedal. Zároveň poznamenal, že sa chce Bratislavčanom poďakovať za podporu. "Do roku 2018 chcem všetkým ľuďom popriať veľa zdravia, spokojnosti, aby sme žili spokojné a naplnené životy. Chcem poprosiť o trpezlivosť, lebo nás ešte čaká v Bratislave veľa práce," povedal primátor mesta s tým, že často je to spojené s nadmerným hlukom a nepokojom. "Musíme to vydržať, aby sme mali na konci krásne mesto," doplnil.



Napriek tomu, že v meste počas celého roka platí prísny zákaz používania zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3, našlo sa pár ľudí, ktorí tento zákaz porušili. Ľudia nemôžu používať zábavnú pyrotechniku, ako sú petardy či svetlice. Výnimkou sú len ohňostroje, ktoré odpaľuje profesionálna firma, scénická pyrotechnika či detská zábavná pyrotechnika kategórie F1, ako sú napríklad malé prskavky. Tento zákaz má podľa Nesrovnala význam najmä pre seniorov a pre rodiny s deťmi a zvieratami. "To, čo robia ľudia teraz, že porušujú zákaz, je dôkaz toho, že sa nezodpovedne správame voči sebe," uzavrel Nesrovnal.