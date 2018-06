I. Nesrovnal: Verejný záujem prehral, no boj proti hazardu nevzdávame

Prečítajte si: Nariadenie o herniach v Bratislave nie je v súlade so zákonom

Bratislava 7. júna (TASR) – Verejný záujem jednoznačne prehral. Uviedol to primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal ohľadom štvrtkového rozhodnutia súdu o nezákonnosti všeobecne záväzného nariadenia o zákaze herní v hlavnom meste.zdôraznil v reakcii na verdikt súdu. Pripomenul, že s petíciou proti hazardu začalo mesto v roku 2015 preto, lebo hazard presiahol únosnú mieru.uviedol Nesrovnal.Zástupca petičného výboru, starosta Lamača Peter Šramko pre TASR uviedol, že rozhodnutie súdu berie na vedomie.povedal. Deklaroval tiež, že okrem právnych možností sú iniciátori petície rozhodnutí urobiť ďalšie kroky, ktoré pomôžu zastaviť hazard a jeho šírenie v hlavnom meste.zdôraznil.Ešte tvrdšie sa vyjadrili aktivisti z Iniciatívy Zastavme hazard.uviedli v tlačovom vyhlásení. Zároveň kritizujú aj bratislavských mestských poslancov za proces hlasovania o petícii, podľa nich svojím postupom dali priestor prokuratúre a súdu pre štvrtkové rozhodnutie.S verdiktom súdu je naopak stotožnená Asociácia zábavy a hier (AZAH).uviedla hovorkyňa AZAH Dominika Lukáčová. Hazardu podľa jej slov v Bratislave i tak ubúda.povedala.Rozhodnutie pozitívne vníma aj Aliancia za čistú hru – Clarify, ktorá ho označuje za víťazstvo zdravého rozumu a zákonnosti. Celoplošné zákazy pre herne a kasína nepovažuje za správnu cestu, viesť to totiž môže k rozšíreniu online hazardu.píše sa v stanovisku.Krajský súd (KS) v Bratislave vyhovel žalobe prokuratúry a vo svojom rozhodnutí prijal jej argumenty o nesúlade prijatého VZN o zákaze herní na území hlavného mesta SR so zákonom.vysvetlil vo štvrtok pre TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.dodal.Krajská prokuratúra v Bratislave podala na jeseň 2017 na hlavné mesto žalobu. Dôvodom bolo, že bratislavskí mestskí poslanci koncom júna minulého roka nevyhoveli protestu prokurátora voči všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o zákaze umiestnenia herní v hlavnom meste. Prokuratúra navrhovala toto nariadenie zrušiť. Zdôvodnila to tým, že o nariadení bratislavskí poslanci koncom marca 2017 hlasovali a rozhodli na základe petície občanov opakovane napriek tomu, že VZN nebolo schválené už na predchádzajúcom februárovom zasadnutí. Zákonná úprava petičného práva podľa prokuratúry nepredpokladá možnosť opakovaného vybavenia už raz vybavenej petície. Bratislavskí mestskí poslanci však tomuto protestu nevyhoveli.VZN o zákaze umiestnenia herní na celom území Bratislavy nadobudlo účinnosť začiatkom mája 2017. Podnetom bola petícia za zákaz hazardu v Bratislave, ktorú podporilo celkovo 136.139 obyvateľov. Platných bolo 98.118 podpisov.