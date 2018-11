I. Nesrovnal: Voliči rozhodnú, či zvíťazí utópia alebo reálne výsledky

Nesrovnal sa o dôveru Bratislavčanov sa uchádza ako úradujúci primátor, a preto neponúka utopické riešenia, na ktoré by Bratislava potrebovala 20 rozpočtov a 20 rokov.

Bratislava 7. novembra (TASR) – Bratislavčania v sobotu (10. 11.) v komunálnych voľbách rozhodnú, akou cestou sa vydá hlavné mesto na ďalšie štyri roky a či zvíťazia nerealistické sľuby alebo sa bude pokračovať v začatej ceste výsledkov. Na stredajšej tlačovej konferencii to vyhlásil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý chce svoj post vo voľbách obhájiť. Obyvateľov Bratislavy vyzval, aby sa zúčastnili komunálnych volieb.



Nesrovnal deklaruje, že zostal nezávislým primátorom a so svojím tímom poodstrihávali v meste politické i finančné "chobotnice" a bratislavskú samosprávu nevydali záujmovým skupinám. "V sobotu sa bude rozhodovať, komu dajú Bratislavčania svoj hlas. Či straníckemu kandidátovi, politickým stranám, niekomu, kto objavil komunálnu politiku len pár mesiacov pred voľbami, alebo podporia nezávislého kandidáta, ktorý sa komunálnej politike venuje dlhodobo a má reálne výsledky," povedal. Ako tvrdí, o dôveru Bratislavčanov sa uchádza ako úradujúci primátor, a preto neponúka utopické riešenia, na ktoré by Bratislava potrebovala 20 rozpočtov a 20 rokov. "Ja mám za sebou štyri roky reálneho výkonu. Komunálnej politike sa venujem desať rokov, som štyri roky primátorom. Máme reálne výsledky a ponúkam svoj program 10 plus 1 konkrétnych bodov a záväzkov, ktoré môžem garantovať, lebo viem, ako sa to má robiť a z čoho to zaplatiť," skonštatoval Nesrovnal.



Primátorom hlavného mesta chce byť deväť mužov a jedna žena. Nezávislými kandidátmi sú okrem Nesrovnala aj manažér a bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, autor i organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík a súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková.



Na bratislavského primátora kandiduje aj architekt a hudobník Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných zoskupení Spolu – občianska demokracia a Progresívne Slovensko, advokát Jaroslav Brada – kandidát Strany moderného Slovenska, ekonóm a predseda mimoparlamentnej strany NAJ Viktor Béreš, ktorého podporuje NAJ a Strana mladých ľudí.



Jediným spoločným kandidátom opozície OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola na primátora Bratislavy je súčasný starosta Vajnôr Ján Mrva. S podporou Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku kandiduje na šéfa bratislavskej samosprávy tiež odborný pracovník Andrej Trnovec a s podporou Slovenskej národnej jednoty - strany vlastencov právnik Roman Ruhig.