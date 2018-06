IDH: Riešením kritickej situácie v Ružomberku je odkloniť dopravu

Týmto krokom by sa zabezpečilo, že tranzit, ktorý spôsobuje problém, bude vedený v oboch kľúčových smeroch mimo Ružomberok.



Ružomberok 19. júna (TASR) – Rýchlym riešením kritickej situácie na cestách v Ružomberku, je odkloniť dopravu pred mestom na Banskú Bystricu, cez Hriadeľské sedlo a Slovenskú Ľupču. Týmto krokom by sa zabezpečilo, že tranzit, ktorý spôsobuje problém, bude vedený v oboch kľúčových smeroch mimo Ružomberok. Uviedol to riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislav Cenký s tým, že takéto riešenie vie byť pri efektívnej príprave s profesionálnym prístupom hotové do roku 2022.



„Územné rozhodnutie na úsek Banská Bystrica – Slovenská Ľupča je platné, čo znamená, že by sa dalo začať stavať do šiestich mesiacov. Pokračovanie cesty cez Hriadeľské sedlo do Liptovskej Osady by sa malo vysúťažiť formou PPP s využitím všetkých možností pre skrátenie prípravy stavby a urýchlenie výstavby, pričom obidva úseky by sa mohli stavať podľa žltého FIDICu,“ myslí si Cenký.



Dodal, že od obchvatu Liptovská Osada by bola rýchlostná cesta R1 trasovaná v pôvodnom profile štátnej cesty až pred Ružomberok, kde sa na vjazde za kameňolomom napojí na cestu I/18.



Významný úsek cesty by viedol cez NAPANT, kde podľa neho odpadá výkup pozemkov, ktorý je dôvodom značných zdržaní a zdrojom predražovania pri iných úsekoch ciest. „Vzhľadom na skutočnosť, že trasa cesty bude prechádzať cez NAPANT, bude potrebné prijať prísne opatrenia na zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie, aké poznáme z horských oblastí susedných krajín - obmedzenie rýchlosti, zníženie hluku a podobne,“ uzavrel.