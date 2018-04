I. Gašparovič skončil na poste riaditeľa bojnickej nemocnice

Nahradil ho Martin Hudec.

Bojnice 5. apríla (TASR) - Ivan Gašparovič skončil k 4. aprílu na poste riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. K rovnakému dátumu ho nahradil Martin Hudec. Pre TASR to vo štvrtok potvrdil Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorý je zriaďovateľom zdravotníckeho zariadenia.



"Zmena na poste riaditeľa nemocnice nastala z dôvodu neuspokojivých výsledkov nemocnice v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti i ekonomických výsledkov," zdôvodnil rozhodnutie kraja Plánek.



Gašparovič viedol nemocnicu od 1. augusta 2014, keď ho jej riadením poveril TSK v súlade so zákonom o výkone práce vo verejnom záujme. Hudec, ktorý ho nahradil, je rovnako len poverený riadením.



Hudec je poslancom Mestského zastupiteľstva v Martine. Vo februári tohto roka ho zvolili za člena predstavenstva akciovej spoločnosti Ministerstva obrany SR HOREZZA, ktorá spravuje rekreačné zariadenia rezortu.