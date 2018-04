Iniciatíva Cesty pre Slovensko žiada vládu o peniaze na krajské cesty

Zástupcovia iniciatívy tvrdia, že spolu s prostriedkami z krajských rozpočtov a Európskej únie by mohli byť v krátkom čase opravené všetky regionálne cesty, ktoré sú dnes v havarijnom stave.

Banská Bystrica 9. apríla (TASR) – Regióny žiadajú od novej vlády finančnú podporu na rekonštrukciu krajských ciest. Požadujú vyčlenenie 320 miliónov eur zo štátneho rozpočtu na najzanedbanejšie cesty II. a III. triedy. Informovala o tom v pondelok v Banskej Bystrici iniciatíva Cesty pre Slovensko, za ktorou stoja primátori miest a poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) ako aj iných krajských zastupiteľstiev. Výzva v tomto znení už odišla premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD). Odozvu čakajú v najbližších dňoch.



Zástupcovia iniciatívy tvrdia, že spolu s prostriedkami z krajských rozpočtov a Európskej únie by mohli byť v krátkom čase opravené všetky regionálne cesty, ktoré sú dnes v havarijnom stave.



"Cesty II. a III. triedy sú v katastrofálnom stave a samosprávne kraje nemajú dostatok financií na dobehnutie technologického dlhu. Primátori a poslanci krajských zastupiteľstiev preto prichádzajú s iniciatívou Cesty pre Slovensko. Tá reaguje na vyjadrenie nového predsedu vlády Petra Pellegriniho o podpore regiónov," priblížil krajský poslanec BBSK Ondrej Lunter.



Podľa neho viac ako štvrtina ciest II. a III. triedy je v havarijnom stave. Najhoršia situácia je pritom v BBSK, kde okamžitú rekonštrukciu potrebuje takmer polovica ciest.



"V súčasnosti je v správe siedmich vyšších územných celkov, mimo Bratislavského kraja, 13.412 kilometrov ciest II. a III. triedy. Z toho 3616 kilometrov je v nevyhovujúcom, havarijnom stave. V BBSK je to vyše 1100 kilometrov. Toto sú údaje za rok 2017 a po tejto zime to bude ešte horšie. Žiadame vládu, aby prispela. Suma 320 miliónov eur by sa mohla rozdeliť na tri fázy v priebehu troch rokov, aby nezaťažila štátny rozpočet. V tomto roku 70 miliónov eur a po zvyšné dva roky po 125 miliónov eur. V najbližších troch rokoch by sme tak mohli dosiahnuť stav, v ktorom celková sieť ciest môže byť v dobrom stave. Obyvatelia si už nebudú musieť rozbíjať svoje autá a bola by to dobrá správa i pre ekonomiku a cestovný ruch. Tam, kde sú dobré cesty, funguje ekonomika, klesá nezamestnanosť, stúpa počet turistov, prichádza rozvoj," zdôraznil poslanec Lunter.