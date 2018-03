Internátnym rozhlasovým štúdiom roka sa stalo Rádio 9 Košice

Košické Rádio 9 získalo zároveň ocenenie za najúspešnejší samostatný rozhlasový program.

Košice 25. marca (TASR) - Najúspešnejším vysokoškolským internátnym rozhlasovým štúdiom (IRŠ) na Rádiorallye 2018 sa stalo Rádio 9 Košice z Technickej univerzity v Košiciach. Tento titul získalo prvý raz v histórii súťaže. Štrnásty ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky tvorby a vysielania internátnych rozhlasových štúdií a univerzitných rádií sa konal tento víkend v Prešove. TASR o tom informoval hlavný porotca a manažér dopravného spravodajstva Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Ľuboš Kasala.



Košické Rádio 9 získalo zároveň ocenenie za najúspešnejší samostatný rozhlasový program. Porota najväčším počtom bodov ohodnotila rozhlasovú hru inšpirovanú obsahom rockovej opery Bohemian Rhapsody od legendárnej kapely Queen.



"Konečne sa nám podarilo zlomiť smolu druhých miest. Zorganizovali sme sa natoľko, aby sme celú našu energiu vložili do programu a ešte sme pomáhali kolegom. Máme veľkú motiváciu do budúcna pokračovať a stále sa zlepšovať v rozhlasovej práci," povedal predseda rádia Michal Porezaný.



Organizátorom súťaže bola Asociácia členov a sympatizantov IRŠ a Rádio PaF – internátne rozhlasové štúdio Prešovskej univerzity v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenskou spoločnosťou elektronikov. Približne 120 mladých ľudí z vysokoškolských IRŠ a univerzitných rádií nominovalo do súťaže spolu 138 rozhlasových programov v desiatich kategóriách vrátane živého vysielania. Okrem slovenských IRŠ sa na súťaži aktívne zúčastnilo i univerzitné Rádio K2 z Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach.



Rozhlasovú tvorbu amatérov hodnotili v odbornej porote profesionáli z rôznych médií. Pre Martina Karlíka z Českého rozhlasu Radiožurnál bolo náročné stráviť dva dni počúvaním príspevkov a ich hodnotením. "Keď sme potom spoločne rozoberali tvorbu IRŠ, nabilo ma to optimizmom, že mladí ľudia majú mimoriadne veľa chuti, energie, elánu a nápadov," dodal.



Zakladateľ súťaže a hlavný porotca Ľuboš Kasala z RTVS pochválil najmä prácu s hovoreným slovom. "Teší ma, že okrem hudby sa v univerzitných rádiách venujú aj spravodajstvu, publicistike a tiež nahrávajú rozhlasové hry, ktoré si viem predstaviť aj v našom vysielaní," povedal.



Súťaž Rádiorallye nadviazala na niekdajšie celoslovenské stretnutia IRŠ pod názvom Amatérsky zvukový záznam, ktoré v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia organizoval niekdajší Slovenský klub audiovízie v gescii Slovenského rozhlasu. Nasledujúci 15. ročník Rádiorallye 2019 pripraví Rádio TLIS Bratislava.