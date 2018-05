Investor plánuje spustiť predpredaj bytov v komplexe Tabáň v Nitre

Polyfunkčný komplex Tabáň vyrastie na voľnom pozemku oproti súdu v centre Nitry.

Nitra 19. mája (TASR) – Projekt Tabáň, ktorý spoločnosť Proxenta realizuje v centre Nitry, získal právoplatné územné rozhodnutie. Projektový tím pracuje na čo najskoršom udelení stavebného povolenia, informovala Renata Domčeková zo spoločnosti Proxenta. Podľa jej slov by mal byť v najbližších dňoch spustený predpredaj bytov a nebytových priestorov.



Polyfunkčný komplex Tabáň vyrastie na voľnom pozemku oproti súdu v centre Nitry. Okolitú zástavbu tvorí historický kláštorný komplex piaristov s Kostolom sv. Ladislava, ale aj objekty na bývanie a objekty občianskej vybavenosti. Investícia sa bude rozkladať na ploche 10.511 štvorcových metrov.



Objekt bude pozostávať zo šiestich obytných a jedného administratívneho bloku so šiestimi až siedmimi nadzemnými poschodiami a dvoma podzemnými podlažiami. Nachádzať sa v nich bude 84 apartmánov a 174 bytov, administratívne i obchodné priestory a 483 parkovacích miest. Stavba má byť podľa pôvodných plánov investora hotová do konca roka 2019. Celkové náklady na realizáciu sú vyčíslené na 25 miliónov eur.