Iránskeho Kurda s falošnými dokladmi uznal košický súd vinným

Bratislava 10. januára (TASR) - Iránskeho Kurda, ktorý žiada o azyl na Slovensku, uznal Okresný súd Košice II vinným z prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny. Ministerstvo vnútra (MV) SR ozrejmilo, že o udelení azylu rozhodne do šiestich mesiacov od začatia konania.



"Na dnešnom hlavnom pojednávaní Okresný súd Košice II uznal obžalovaného vinným z tohto trestného činu a uložil mu trest odňatia slobody v trvaní desať mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 24 mesiacov," uviedol pre TASR hovorca Krajskej prokuratúry Košice Milan Filičko. Rozhodnutie súdu je právoplatné, keďže sa obžalovaný i prokurátor vzdali práva na odvolanie.



Obžalobu na Bahrama Samaniho podal okresný prokurátor v stredu (9. 1.). Filičko vysvetlil, že muž v utorok (8. 1.) ráno na košickom letisku pri hraničnej kontrole po prílete z Istanbulu predložil falošný cestovný pas. Vydával sa za občana Slovinska.



V prípade tohto muža naďalej trvá azylové konanie. "Nakoľko ide o žiadateľa o azyl, nie je možné k osobe poskytovať informácie, všetky postupy azylovej procedúry budú však riešené v súlade so zákonom o azyle a ministerstvo v konaní rozhodne do šiestich mesiacov od začatia konania," povedal rezort vnútra.



Ako vyplýva zo zákona o azyle, konanie o jeho udelení sa začína vyhlásením cudzinca na príslušnom policajnom útvare o tom, že žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území SR. Podľa slov hovorkyne policajného prezídia Denisy Baloghovej požiadal iránsky Kurd o azyl v noci z utorka na stredu (9. 1.). "Takže sa začalo štandardné konanie a do konečného rozhodnutia Migračného úradu MV SR o jeho žiadosti o azyl zostane na území Slovenska," ozrejmila hovorkyňa.



Iránsky Kurd chcel vstúpiť na územie Európskej únie s falošným cestovným pasom. Neskôr podľa polície tvrdil, že je afganskej štátnej príslušnosti. "Polícia postupovala štandardným spôsobom, osobu poučila, zabezpečila tlmočníka," vysvetlila Baloghová. Keďže pôvodne muž nevyužil možnosť požiadania o azyl, polícia najskôr rozhodla o jeho vrátení do krajiny, z ktorej priletel.