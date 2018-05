Primátor Bratislavy chce zvýšiť stupeň ochrany mestských lesov

Jedno z možných riešení vidí Ivo Nesrovnal aj vo vyhlásení pohoria Malých Karpát spoločne s bratislavskými lesmi za národný park.

Bratislava 11. mája (TASR) – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal chce zvýšiť stupeň ochrany mestských lesov. Rokoval už o tom aj s ministrom životného prostredia Lászlóm Sólymosom (Most-Híd). Jedno z možných riešení vidí aj vo vyhlásení pohoria Malých Karpát spoločne s bratislavskými lesmi za národný park.



"Môžeme hovoriť aj o národnom parku Malé Karpaty, ale to je ten najprísnejší stupeň. Mojím cieľom však je, aby sme pritiahli ľudí do lesa, nie ich odtiaľ vykázali," povedal Nesrovnal. Zvýšenie ochrany bratislavských lesov podľa jeho slov musí byť úmerné tomu, že v ich okolí žije množstvo ľudí. "Chceme aby sem chodili hubári, ľudia behali po lese, aby tu deti stanovali," podotkol.



Sám túto iniciatívu vníma ako beh na dlhú trať, na konci ktorého však musí byť sprísnená ochrana biotopu. V bratislavskom lesoparku pritom už niekoľko rokov platí uznesenie, ktoré obmedzuje ťažbu dreva a pohyb automobilov. Pre mesto to znamená ročne viac ako 300.000 eur, ktoré dáva Mestským lesom v Bratislave, aby vykrylo finančný výpadok z nerealizovaných ťažieb. Samospráva chce v tom naďalej pokračovať a uvažuje finančnú čiastku po dohode s dotknutými stranami aj navýšiť. "Aby sa tak ešte viac utlmila hospodárska a, naopak, zvýšila rekreačná i edukačná funkcia lesoparku," podotkol Nesrovnal.



Podporu rekreácie a športu v bratislavskom lesoparku v súlade s ochranou prírody sleduje aj nová Koncepcia rozvoja mestských lesov. Dokument, ktorý schválilo koncom apríla mestské zastupiteľstvo, sa venuje problematike dopravy i ťažbe dreva a jej dopadov na rekreačné funkcie. V tomto kontexte prináša súhrn navrhovaných opatrení. Tento materiál vytvára podklad aj na to, aby v Bratislave v priebehu niekoľkých rokov vznikol unikátny mestský park.