J. Chynoranský ohlásil kandidatúru na primátora mesta Pezinok

Bratislava 23. mája (TASR) – Mestský poslanec Jozef Chynoranský ohlásil začiatok zbierania podpisov na podporu svojej kandidatúry na primátora Pezinka v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách. Okrem petičných hárkov bude medzi obyvateľmi zbierať aj anketu, ktorá bude tvoriť základ jeho volebného programu. TASR o tom informoval manažér kampane Martin Bača.



Chynoranský sa podľa vlastných slov rozhodol využiť svoje skúsenosti z komunálnej politiky. O post primátora Pezinka sa plánuje uchádzať ako nezávislý kandidát. "Dlhšie som premýšľal, ako svoje skúsenosti a poznatky zúročiť tak, aby sa čo najväčšmi pretavili do pozitívnych zmien na kvalite miestneho života," priblížil.



Pezinku chce priniesť dlhodobú víziu rozvoja, ktorá by určovala cestu viac ako len jedno volebné obdobie. "Samozrejmosťou by mali byť fungujúce kvalitné sociálne služby, kvalitné školstvo, dostupnosť materských a základných škôl pre všetky deti a kvalitné ostatné mestské služby," vymenoval Chynoranský. Podľa neho tu patrí aj bezpečnosť obyvateľov, transparentné hospodárenie samosprávy, ochrana životného prostredia či podpora mladých rodín. Mesto si podľa neho musí chrániť svoje tradície a miestnu kultúru naďalej rozvíjať. "Sú to predovšetkým tradície vinohradníctva a vinárstva, ale treba spomenúť aj tradície baníctva, ktoré neodmysliteľne k Pezinku patria," povedal.



Chynoranský je dlhoročný poslanec pezinského mestského zastupiteľstva, v minulosti bol aj riaditeľom bratislavskej mestskej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta.