J. Droba: BSK spolupracuje s políciou v kauze zariadenia Iris

Súkromné zariadenie Iris v Starom Meste poskytovalo sociálne služby pre seniorov v zariadeniach, ktoré spadali pod obce vrátane Starého Mesta.

Bratislava 5. júla (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spolupracuje s políciou pri vyšetrovaní trestnej činnosti v súkromnom zariadení pre seniorov Iris v Bratislave na Heydukovej ulici. Zamestnanci BSK sa zúčastnili aj na samotnom zásahu a okamžite poskytli pomoc ľuďom, ktorí ju potrebovali. Na svojom facebookovom profile o tom informuje predseda BSK Juraj Droba.



“Súkromné zariadenie Iris v Starom Meste poskytovalo sociálne služby pre seniorov v zariadeniach, ktoré spadali pod obce vrátane Starého Mesta. BSK spolupracuje s políciou pri vyšetrovaní. Naši zamestnanci sa zúčastnili i samotného zásahu, pretože bolo jasné, že sa v budove nachádzajú ľudia, ktorí budú potrebovať pomoc - tú sme ihneď poskytli. Riaditeľ zariadenia na mieste oznámil, že s prevádzkou okamžite končí a klientom nezabezpečí ani stravu. Následne odišiel preč a odmietol akúkoľvek spoluprácu," uviedol Droba.



BSK sa podľa jeho slov obrátil so žiadosťou o spoluprácu na mestské časti, kde mali občania trvalý pobyt, pričom všetkým klientom zabezpečili stravu. "Počas 24 hodín sme pre všetkých 24 klientov našli náhradné riešenie. Z obcí bola najlepšia spolupráca s mestskou časťou Petržalka a Ružinov,” informoval predseda Bratislavského kraja s tým, že viaceré mestské časti sa o svojich klientov zaujímali minimálne.



Polícia prostredníctvom hovorcu Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Michala Szeiffa vo štvrtok informovala, že obvinila 51-ročného Ivana B. z okresu Pezinok a 18-ročnú Vanessu P. z okresu Malacky. V zariadení pre seniorov v Bratislave na Heydukovej ulici mali podávať jeho klientom rôzne lieky a liečivá, pričom nemali na takéto úkony odbornú spôsobilosť.



„Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie obvinení od presne nezisteného času a dňa v roku 2016, až do 3. júla 2018 v priestoroch zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Heydukovej ulici v Bratislave indikovali a podávali osobám umiestneným v tomto zariadení rôzne lieky a liečivá aj napriek skutočnosti, že nemali predpísanú odbornú spôsobilosť na takéto úkony. Lieky podávali intravenózne, intramuskulárne, vo forme tabliet ako aj kvapiek, pričom takýmto podávaním mohlo dôjsť k bezprostrednému ohrozeniu zdravia osôb, privodiť predávkovanie, poddávkovanie či spôsobiť smrť," objasnil Szeiff.



Obvinení sa podľa jeho slov dopúšťali konania v rozpore s platnou legislatívou, konkrétne v rozpore so zákonom o zdravotníckych pomôckach, zákonom o zdravotnej starostlivosti, zákone o sociálnych službách, zákone o živnostenskom podnikaní ako aj viacerých vyhlášok Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.



„Dňa 3. júla 2018 bola príslušníkmi PZ vykonaná za úzkej spolupráce s Vyšším územným celkom a Daňovým úradom v Bratislave domová prehliadka v priestoroch uvedeného zariadenia na Heydukovej ulici v Bratislave, v rámci ktorej zaistili väčšie množstvo rôznych liečiv aj rôznych listinných dôkazov. Počas prehliadky boli na základe súhlasu prokurátora k zadržaniu a v zmysle zákona č. 301/2005 Trestného poriadku zadržané v súčasnosti už obvinené dve osoby,” pokračoval hovorca KR PZ.



Nakoľko obvinení týmto protiprávnym konaním ohrozili život a zdravie iných osôb, spôsobili ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť a tohto protiprávneho konania sa dopúšťali na chránených osobách, v súlade s ustanoveniami trestného zákona im v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov, objasnil policajný hovorca. Prípadná ďalšia trestnoprávna zodpovednosť obvinených osôb bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.