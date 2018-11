J. Džunko: Chcem umožniť občanom svojpomocnú výstavbu bytových domov

Rozhovor s Jaroslavom Džunkom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na primátora Košíc, ktorý TASR pripravila v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávy obcí.

Košice 5. novembra (TASR) – O post primátora Košíc sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádza ako nezávislý kandidát 67-ročný vynálezca Jaroslav Džunko. Nové riešenia a nápady navrhuje v oblasti parkovania, doprave i pri výstavbe bytových domov v meste.



-Prečo ste sa rozhodli kandidovať a v čom vidíte hlavný problém Košíc?-



Na Slovensku sa ešte nestalo, aby nejaká politická strana vyhlásila verejné výberové konanie aj pre nečlenov strany na vybratie najlepšieho kandidáta na funkciu primátora, ktorého bude podporovať. Myslím na analogický výber najlepšieho talentu v televíznych súťažiach. Politické strany navrhujú iba svojich členov, ktorí keď sa dostanú k moci, zneužívajú ju na obohatenie osobné a podnikateľských sponzorov strany. Príklad z rokov 2010-2012, keď strany SAS a SDKÚ nominovali do predstavenstva košickej teplárne svojich ľudí a tí sa obohatili o desaťtisícové „zlaté padáky“. Kandidujem ako skutočne nezávislý kandidát, nikdy som nebol členom KSČ a ani nových politických strán, vyštudoval som na dvoch univerzitách odbory chémiu a poľnohospodárstvo, pracoval som v odvetviach priemyslu - chemický výskum, textilný, poľnohospodársky, vodárenský a naposledy v štátnej správe. Zaujímam sa o vedu a techniku, vytvoril som 11 vynálezov. Určiť hlavný problém Košíc je ťažká filozofická otázka. Pre niekoho je problém niekoľko rokov nájsť si prácu, pre niekoho bude v zime nájsť si teplú lavičku na prenocovanie. Za hlavné problémy Košíc považujem nedostatok pracovných miest v intraviláne Košíc, nedostatok parkovacích miest a aj cenu parkovného spôsobenú firmou EEI, zlú kvalitu asfaltovaných ciest a chodníkov, nedostatok lacných bytov, bezpečnosť, bezdomovcov, alebo aj termálne kúpalisko.



-Aké sú vaše programové priority, na ktoré oblasti sa chcete sústrediť a čo zmeniť?-



Vo volebnom programe pre Košice mám viacero priorít. Podrobnejšie sú zverejnené na internete na mojom blogu. Zlou politikou privatizácie počas Čarnogurského, Mečiarovej a Dzurindovej vlády v intraviláne Košíc zaniklo veľa priemyselných podnikov. Dnes ľudia musia cestovať za prácou do okolitých priemyselných parkov, okolitých miest, či až do zahraničia. Cestovaním za prácou sa stráca veľa času zo života. Ako vynálezca mám aj vlastné nápady a viem aj posúdiť strategickú výhodu zahraničných investorov na vytvorenie pracovných príležitostí v intraviláne Košíc. Viac rokov presadzujem nad niektorými existujúcimi parkoviskami vybudovať jednoduché parkovacie poschodie pre bezplatné parkovanie. Na pozemku mesta chcem dovoliť, aby si motorista mohol vybudovať aj sám parkovacie miesto vyložene vodopriepustnou drenážou a zasadeným stromom na tvorbu kyslíka. V referende by obyvatelia ulice rozhodli, či sa môže parkovať na chodníku tak, že medzi každou dvojicou zaparkovaných áut bude dvoj-trojmetrová medzera na uhýbanie protiidúcich kočíkov, vozíčkarov, cyklistov a chodcov. Nepáči sa mi tiež, že parkovacie automaty na celom Slovensku berú peniaze za celú aj začatú hodinu parkovania, mali by vyberať parkovné za skutočne odparkované minúty. Chcem, aby si občania mohli svojpomocne stavať bytové domy. Začať výstavbu termálneho kúpaliska. Ako chemik viem najlepšie, ako zvýšiť kvalitu asfaltových povrchov ciest a chodníkov. Chcem, aby pod oknami bytoviek bolo viac multifunkčných ihrísk pre deti a dospelých na voľnočasové športovanie. Na voľné pracovné miesta a zhotoviteľa diela chcem zaviesť verejné výberové konania, v ktorých všetci účastníci sa budú navzájom sledovať, kontrolovať a aj oponovať rozhodnutie výberovej komisie za prítomnosti verejnosti a novinárov.



-Označujete sa ako vynálezca, chceli by ste využiť nejaké nové technológie alebo svoje vlastné vynálezy pre riešenie problémov a potrieb mesta?-



Väčšina vynálezov uľahčuje život človeku. Začnime ránom. Človek vstane, umyje sa, spláchne WC, vyrobí odpadovú vodu. V rokoch 1988 až 1990 som vo Federálnom úrade pre vynálezy v Prahe podal šesť prihlášok vynálezov, v ktorých som pomocou práškového zeolitu navrhol novú technológiu čistenia odpadových vôd. Po medzinárodnom prieskume novosti Federálny úrad pre vynálezy v roku 1992 uznal, že všetky tieto prihlášky sú svetovou novinkou a môžu byť na ne udelené patenty. Mal som ale smolu, keď od 1. 1. 1993 vznikla Slovenská republika a tieto vynálezy zostali v zahraničí.



Vaše auto cestou do práce sa otriasa po prejdení množstva výtlkov. Ako chemik mám niekoľko nápadov, ako zlepšiť kvalitu asfaltu a predĺžiť jeho životnosť. Na križovatkách by som navrhoval, aby semafory boli inteligentnejšie a automaticky predĺžili zelenú na hlavnej ceste, ak je pred semaforom dlhá kolóna áut a ihneď vypli zelenú, ak cez priechod nejde chodec, alebo z vedľajšej cesty auto. Vedomosti z chémie a iné nápady vedel by som využiť aj pri stavbe termálneho kúpaliska. Ďalšie nápady budú pri spracovaní odpadov, výrobe teplej úžitkovej vody aspoň s 98-percentnou účinnosťou využitia tepla.



-Problémom mesta je oblasť parkovania, ako by ste si predstavovali riešenie tejto otázky, čo sa týka správy, spoplatnenia a rozširovania parkovacích miest?-



Problémy s parkovaním rozdeľujem na tri zóny - pri obydlí po návrate z práce, pri pracovisku a pri obchodných a turistických potulkách v meste. Vlastníci firiem a organizácie musia umožniť parkovať svojim zamestnancom a návštevníkom na svojich pozemkoch, aby nezaberali verejné bezplatné parkoviská. Budem udeľovať pokuty, ak vlastník firmy má prázdny dvor a neumožní parkovať zamestnancom alebo cudzím návštevníkom firmy. Bezplatné parkovanie v centre Košíc by sa zneužívalo. Rozhoduje preto cena, aby majiteľ parkoval za ekonomicky výhodný čas. Ale nepáči sa mi, že parkovacie automaty si účtujú aj za začatú hodinu parkovania. Cena celodenného parkovania je vysoká. Mala by sa vypočítať takto - ročný prenájom jedného metra štvorcového pozemku v meste delené 250 pracovnými dňami, delené desiatimi hodinami denne, krát asi osem metrov štvorcových plochy zabratej autom. Nedostatok parkovacích miest pri bytovkách navrhujem riešiť výstavbou najjednoduchšieho bezplatného parkovacieho poschodia nad existujúcimi parkoviskami. Taktiež som aj za to, aby si občan na pozemku mesta vybudoval vlastné parkovisko na vodopriepustnej drenáži a vysadeným stromom na tvorbu kyslíka. Obyvatelia ulice v referende by mali rozhodnúť, či sa môže parkovať aj na chodníku tak, že medzi každou dvojicou zaparkovaných áut bude asi dvoj- až trojmetrová medzera na uhýbanie kočíkov, vozíčkarov, cyklistov a chodcov.



-Navrhujete novú zložku mestskej polície pod názvom Brutalita. Ako by mala fungovať a čo by malo byť jej úlohou?-



V súčasnosti slušní a inteligentní ľudia žijú v každodennom strachu o svoj majetok a osobnú bezpečnosť. Na chate, garáži, dome je nutné pridávať ďalšie zámky a mreže, za ktorými sa slušný človek cíti bezpečne, zatiaľ čo mnohonásobní zlodeji a kriminálnici sa slobodne pohybujú po meste. Malo by to byť naopak. Ďalšia skupina neprispôsobivých okolo nočných ležovísk zhromažďuje veľa odpadu na separovanie kovov a nepovažujú za slušné voči prírode vyseparovaný odpad znova odniesť do kontajnera. Voči takýmto neporiadkom som v mestskej polícii za vytvorenie zložky silnejších chlapov, ktorí budia rešpekt, aby v súlade so zákonom o obecnej polícii sa nebáli použiť aj obušok voči osobám, ktoré porušili verejný poriadok a donútili ich neporiadok po sebe okamžite upratať. Názov "Brutalita" mal by u neprispôsobivých občanov vzbudzovať strach, a teda rešpekt. Mestská polícia a revízori by mali občas skontrolovať podozrivé osoby aj na zastávkach MHD, či majú zakúpený cestovný lístok na MHD.



-Presadzujete vybudovať v Košiciach termálny vrt na účely výstavby termálneho kúpaliska. Máte predstavu, kde by takýto vrt aj kúpalisko boli vhodné na realizáciu?-



Inšpiráciou pre Košičanov nech je malá dedinka Kaluža, ktorá investíciou asi päť miliónov eur pri Zemplínskej Šírave dokázala postaviť termálne kúpalisko na vysokej technickej úrovni. Zo skúsenosti práce na technickom rozvoji vodární sa mi javí budovanie 15 kilometrov termovodu z Ďurkova do Košíc cez tisíce súkromných pozemkov drahé aj komplikované. V okolí Košíc pred desiatkami miliónov rokov vybuchla sopka, z ktorej pozostatok, niekoľkocentimetrovú vrstvu hrdzavého popola, je aj dnes vidno na niektorých miestach vo Vyšnom Opátskom. Miesto vrtu nie je vhodné vopred publikovať, aby pozemkoví špekulanti neblokovali jeho výstavbu, ako je to v súčasnosti okolo ďurkovského vrtu. Mám iba obavu, aby sa vrtom neobjavilo ďalšie ložisko uránu priamo pod mestom Košice.



-V programe máte aj budovanie svojpomocných obytných domov pre mladé rodiny. Ako by to malo konkrétne vyzerať a v akých zónach by malo dôjsť k ich výstavbe?-



V minulosti sa na slovenských dedinách postavilo svojpomocne s pomocou rodiny aj kamarátov z krčmy státisíce rodinných domov. V meste nie je veľa plochy na výstavbu rozľahlých rodinných domov. Preto by to mali byť svojpomocné obytné budovy, v ktorých sa využije aj dažďová voda, slnečná energia a nemala by chýbať ani menšia záhradka. Nezamestnaný muž môže pracovať pri výstavbe svojpomocného bytu pre svoju rodinu. Analógiou sú družstevné byty za socializmu. Mesto Košice podľa zákona o meste Košice a štatútu mesta môže založiť obchodnú spoločnosť alebo mestský podnik, ktorý by logisticky túto činnosť koordinoval.



-Kandidovali ste na primátora aj v roku 2014, kedy ste získali 0,83 percenta hlasov. Vidíte teraz svoje šance na zvolenie ako reálnejšie?-



Na Slovensku volia ľudia očami podľa bilbordov alebo ušami podľa televízie alebo rozhlasu. Nevolia podľa svojho rozumu a úvahy, ani napríklad čítaním odpovedí kandidátov v novinách na vaše otázky. Súkromné médiá za peniaze propagujú voľbu možno aj kandidátov – bielych koňov, ktorých nasadila politická mafia stojaca za vraždou novinára Kuciaka. Svojou skromnou volebnou kampaňou hradenou z mojich príjmov nemôžem bojovať proti "peňažným mlynom" podnikateľov a špekulantov, ktorí mohutnou bilbordovou a mediálnou propagandou nanucujú voličom svojich kandidátov. Na Slovensku doposiaľ nikto nenavrhol, a robím to prvýkrát v TASR, aby každý kandidát na starostu a primátora bol povinný v hlasovacom lístku zverejniť nielen zamestnanie a vek, ale aj údaj, za akú mesačnú mzdu bude ochotný vykonávať volenú funkciu počas štyroch rokov. Určite by sa tým ušetrilo veľa peňazí. V týchto voľbách očakávam lepší výsledok.