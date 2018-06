J. Krúpa nebude kandidovať za primátora Bratislavy

Súčasný primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal podľa vlastných slov oznámi včas, či bude, alebo nebude opätovne kandidovať.

Bratislava 20. júna (TASR) – Starosta bratislavskej Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa nebude kandidovať na primátora hlavného mesta v tohtoročných komunálnych voľbách. Túto kandidatúru pritom zvažoval a rokoval aj o podpore s opozíciou. OĽaNO, SaS a Sme rodina sa však postavila za starostu bratislavských Vajnôr Jána Mrvu. Krúpa chce teraz vo voľbách obhájiť svoj starostovský post.



"Som ôsmy rok starostom Záhorskej Bystrice. Za toto obdobie sa veľa vecí podarilo urobiť v prospech obyvateľov našej mestskej časti. Niektoré dôležité projekty však zostali nedokončené. V tejto súvislosti cítim záväzok voči obyvateľom Záhorskej Bystrice," povedal pre TASR Krúpa. Ako tvrdí, rád by dokončil projekty, ktoré sú pre ďalší rozvoj mestskej časti kľúčové. "Preto som sa rozhodol, že budem opäť kandidovať na pozíciu starostu Záhorskej Bystrice," podotkol. Krúpa od roku 2016 vedie Regionálne združenie mestských častí Bratislavy. V posledných voľbách do orgánov samosprávnych krajov v novembri 2017 sa stal poslancom Bratislavského samosprávneho kraja.



Kandidatúru na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách zatiaľ ohlásili architekt a hudobník Matúš Vallo, ďalej starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva, ktorý má podporu opozičných OĽaNO, SaS a Sme rodina. Kresťanskodemokratické hnutie postaví vo voľbách ako kandidátku na bratislavskú primátorku Caroline Líškovú.



Kandidatúru na primátora hlavného mesta ohlásili aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, ktorý kandiduje ako nezávislý a predseda mimoparlamentnej strany NAJ Viktor Béreš. Súčasný primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal podľa vlastných slov oznámi včas, či bude, alebo nebude opätovne kandidovať. Mal by tak urobiť pred koncom leta.