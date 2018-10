J. Lunter zriadil krízový tím, autobusovej doprave hrozí núdzový stav

Podľa Luntera je predĺženie platnosti zmlúv o prevádzke prímestskej autobusovej dopravy v kraji na ďalších päť rokov v príkrom rozpore s európskou i slovenskou legislatívou, a teda je neplatné.

Banská Bystrica 25. októbra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) stále nevie, ako bude mať zabezpečenú verejnú autobusovú dopravu po 31. decembri 2018. Dopravcom SAD Zvolen a SAD Lučenec sa na konci roka končia zmluvy a dodatky, na základe ktorých majú dopravu zabezpečovať ďalších päť rokov a ktoré s nimi uzatvorilo ešte bývalé vedenie kraja, sú podľa toho súčasného nezákonné. Dopravcovia tvrdia opak. Nové dočasné dvojročné zmluvy odmietajú. Rokovania sú na mŕtvom bode a kraju od nového roka hrozí krízový stav v doprave. Ako vo štvrtok informoval predseda BBSK Ján Lunter, zriadil preto krízový tím.



"Banskobystrický kraj sa ocitol v naliehavej situácii, keď od 1. januára 2019 nemá zmluvne zabezpečenú autobusovú dopravu. Rozhodol som sa preto zostaviť krízový tím, ktorý sa bude riešením tejto vážnej situácie intenzívne zaoberať. Vedením tímu som poveril môjho poradcu a zároveň predsedu najväčšieho poslaneckého klubu Zastupiteľstva BBSK Ondreja Luntera. V právnych otázkach bude tím viesť advokátska kancelária Taylor Wessing. Na koordinácii práce tímu sa bude podieľať riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý," uviedol Lunter.



Zdôraznil, že predĺženie platnosti zmlúv, ktoré upravujú prevádzku prímestskej autobusovej dopravy v kraji na ďalších päť rokov, je v príkrom rozpore s európskou i slovenskou legislatívou, a teda je neplatné. BBSK pri tomto tvrdení vychádza z právneho auditu.



"Predĺženie desaťročnej zmluvy o ďalších päť rokov by bolo možné iba v prípade záväzku dopravcov na poskytnutie významného majetku, investícií. Keďže dodatok žiadne takéto záväzky neobsahuje, je v rozpore s európskym nariadením. Preto nemôže byť základom pre ďalšie pokračovanie zmluvného vzťahu bez toho, aby sa BBSK nevystavil ďalekosiahlym právnym rizikám," vysvetlil Radovan Pala, advokát a partner advokátskej kancelárie.



"O týchto zisteniach sme informovali dopravcov a pozvali ich na rokovanie s cieľom podpísať nové zmluvy s platnosťou na dva roky, čo nám legislatíva týkajúca sa núdzových opatrení dovoľuje. Tieto zmluvy zachovávajú podmienky v rozsahu objednaných služieb, ako aj ceny za jeden kilometer. Ich úlohou je zabezpečiť legálnu dopravnú 'obslužnosť' do chvíle, kým bude môcť byť vykonané riadne verejné obstarávanie a budú podpísané štandardné nové zmluvy s platnosťou na desať rokov. Do dnešného dňa sme sa od nich nedočkali konštruktívnej odpovede," konštatoval Lunter s tým, že dvere k rokovaciemu stolu sú pre SAD Zvolen a SAD Lučenec naďalej otvorené.



Kraj však nič nenecháva na náhodu a začal rokovania s potenciálnymi dopravcami.



"Zverejnili sme výzvu na predkladanie ponúk pre všetkých dopravcov a oslovili sme desiatky spoločností poskytujúcich autobusovú dopravu v okolitých krajoch a štátoch. V súčasnosti priebežne rokujeme so všetkými záujemcami, ktorí prejavili záujem poskytovať dopravu v našom kraji od 1. januára 2019. Občanov BBSK ubezpečujeme, že urobíme všetko pre to, aby sme odvrátili krízu a od nového roka zmluvne zabezpečili legálnu verejnú dopravu," dodal poradca šéfa kraja a poslanec Ondrej Lunter.



BBSK zaplatil za posledných desať rokov obom dopravcom spolu viac než 170 miliónov eur. V tomto roku ho autobusová doprava má stáť okolo 21,5 milióna eur.