Jablonica získala 23.000 eur na pokračovanie obnovy parku

Obec sa v projekte zaviazala spolufinancovať projekt najmenej v sume 2430 eur. Prijímateľ môže použiť dotáciu okrem iného na obnovu zvislých a vodorovných nenosných konštrukcií.

Jablonica 30. mája (TASR) – Obec Jablonica získala dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 23.000 eur na podporu realizácie projektu pod názvom Obnova parku v Jablonici - kráčajme spolu - V. etapa. Informoval o tom centrálny register zmlúv.



Obec sa v projekte zaviazala spolufinancovať projekt najmenej v sume 2430 eur. Prijímateľ môže použiť dotáciu okrem iného na obnovu zvislých a vodorovných nenosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií, obnovu omietok a vonkajších spevnených plôch a terénne úpravy.



V rámci projektu by sa mala realizovať aj obnova historickej parkovej a záhradnej zelene, obnova drobnej historickej parkovej alebo záhradnej architektúry, ale aj historických technických riešení v parkoch a záhradách či prezentácia kultúrnej pamiatky.



Kaštieľ zo 17. storočia leží na hlavnom ťahu historickej Českej cesty z Trnavy na Záhorie a do Čiech. V minulosti ho vypálili Turci, striedal vlastníkov, v roku 1935 ho prevzala od zadlženého majiteľa Olomoucká banka a predala Hospodárskemu družstvu v Senici na skladovanie obilia. Do vojny slúžil areál ako sýpka a počas vojny tam bolo ubytované nemecké vojsko. Po vojne bola budova prispôsobená potrebám základnej školy. Potom ju predali štátnemu podniku Zberné suroviny, ktorý tam mal ústredný sklad kože a peria.



V roku 2017 ho získalo občianske združenie Útulný domov, ktoré s podporou obce a za pomoci dobrovoľníkov zámok rekonštruuje. OZ má zámer z neho vytvoriť hotel s reštauráciou, malým múzeom, knižnicou a revitalizovaným anglickým parkom.