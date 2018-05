Jahodové lány v Maduniciach sa už červenajú a čakajú na samozberačov

Uplynulý víkend medzi prvými otvorili zberačom svoje jahodové polia poľnohospodári v Maduniciach v okrese Hlohovec.

Madunice 21. mája (TASR) – Teplé počasie predchádzajúcich týždňov umožnilo začať v trnavskom regióne so samozberom jahôd. Sobotu i nedeľu využili záujemcovia na zásobenie sa v malom i veľkom z obce i širšieho okolia.



"Máme otvorené denne," povedal pre TASR dozorca zberu Juraj Petrgal. Tohtoročná úroda sa podľa neho ukazuje byť lepšia ako vlaňajšia, jahôd by malo byť dosť. Zberači, ktorí nemajú vlastnú záhradku a chcú si vychutnať chuť čerstvo pozberaných plodov, môžu prísť s košíkmi a natrhať si, koľko potrebujú. "O našich jahodách hovoria, že sú voňavé a sladké, preto sa sem každoročne vracajú," dodal. Ak niekoho 'nepripraveného' upúta cestou cez obec informačná tabuľa o samozbere, môže sa zastaviť a malý košík jahôd si aj zakúpiť. No nazbieraných jahôd pre takýchto záujemcov je menej, uprednostňujú samozber.



Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Madunice má zasadené jahody na ôsmich hektároch, zber by mal trvať okolo dvoch týždňov v závislosti od záujmu a počasia. Jahody sú vysadené vždy na troch poliach, k predaju bývajú plody najstarších, trojročných rastlín. "Keď je dobrý rok, tak sa nazbiera aj päť-šesť ton," dodal.



V prvých dňoch chodia zberači po jahody na priamy konzum. "Sú veľké a šťavnaté, za hodinku pribudne v košíkoch či prepravkách aj 15 kilogramov," dodal Petrgal. V druhej vlne si potom chodia po jahody na ďalšie spracovanie, na zaváranie, džemy, zmrazovanie. Družstiev, ktoré poskytujú svoju úrodu na samozber, nie je veľa. "Väčšinou sa pestovatelia združujú do skupín, v Maduniciach sme malé družstvo a robíme to hlavne pre ľudí," dodal dozorca na jahodovom poli. V regióne Trnavy takto ponúkajú každoročne na samozber jahôd svoju úrodu aj v Majcichove, Vlčkovciach, Bučanoch alebo Borovciach.