Jahody pod hradom Čičva striedajú dozreté višne, samozber je populárny

Sedliská 6. júna (TASR) - Jahody pod hradom Čičva vo Vranovskom okrese striedajú dozreté višne, samozber je stále populárny. Oproti minulému roku je ich úroda podľa pestovateľa Pavla Vagaského lepšia. So zberom rátajú približne do 20. júna.



Spoločnosť Agromix Sedliská, ktorej je zároveň konateľom, višne pestuje na ploche troch hektárov, výnos očakáva aspoň 20 ton. "Máme dve odrody Érdi Bőtermő a Újfehértói Fürtös. Vhodné sú aj na zaváranie, aj na mrazenie," uviedol pre TASR Vagaský s tým, že ľudia ich využívajú tiež na priamy konzum, výrobu štiav, džemov či alkoholu. Okrem vlastného zberu je k dispozícii aj tzv. samozber, kedy si môžu záujemcovia prísť na višne priamo do sadu. "Vychádzame v ústrety verejnosti a veľmi sa nám páči, keď príde rodina s deťmi na samozber a tie vidia, že ovocie nie je v obchodných reťazcoch a že je skutočne na poli," zdôvodnil. Na predaj ich tiež majú aj v dvoch svojich vlastných obchodoch. Ostatné višne sú určené pre spracovateľský priemysel.



Podľa jeho slov je rozdiel medzi čerešňou a višňou ten, že čerešňa je sladšia, obľubujú ju preto najmä deti. "Ale z pohľadu vitamínovej zložky je višňa oveľa zaujímavejšia," upozornil. Medzi pozitíva zaraďuje aj to, že v nej konzument nenájde červíka, a to pre jej kyslejšiu chuť. "Odporúčam aj deťom, keď je višňa dobrá a zrelá, ozaj to je pre nich zdravá výživa. Dávame ju aj v rámci programu Školské ovocie a veľmi si ju pochvaľujú," poznamenal.



Z pohľadu starostlivosti je višňa podľa jeho ďalších slov náročnejšia na pestovanie. Najväčšou hrozbou je monolióza, ktorá im zvyšuje náklady, pretože musia realizovať tri postreky. "Postihuje aj marhule, broskyne a dúfame, že sa nepustí do čerešní," spomenul. Ďalším nedostatkom je málo prirodzenej vlahy. "Je veľké sucho. Asi pred dvomi týždňami nám spadlo 12 milimetrov a zatiaľ nič. Taký suchý apríl a máj si nepamätám," vysvetlil. Zavlažujú pravidelne, podľa Vagaského to však 100-% dážď nenahradí.



Po jahodách a višniach budú na rade marhule, maliny, broskyne, slivky a nakoniec jablká. "Na všetky tieto druhy ovocia, okrem marhúľ, vzhľadom na vyšší vzrast, sa vzťahuje samozber," zdôraznil Vagaský.



Spoločnosť Agromix Sedliská pôsobí na trhu viac ako 20 rokov. Zaoberá sa prevažne pestovaním ovocia a zeleniny, ale aj poľnohospodárskych plodín. Hospodári na približne 270 hektároch pôdy, z toho ovocie a zelenina predstavujú okolo 16. Počas sezóny zamestnáva firma od 20 do 25 zamestnancov.